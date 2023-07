¿Gerson Torres le hace un guiño al Saprissa?

La página oficial de Facebook de Gerson Torres reaccionó con un "me gusta" ante una publicación de un aficionado que expresa le gustaría verlo en el Saprissa.Tomado de Facebook

En medio de los rumores de una eventual salida del Herediano, el volante Gerson Torres encendió las redes sociales al dar un “Me gusta” a una publicación de un aficionado identificado como saprissista.

En la página de Facebook del canal TD+ se informó el sábado que el jugador y el equipo estarían ultimando detalles sobre la terminación de su contrato. Se indicó en la publicación: “Se rompió todo y en las próximas horas podría oficializarse su salida”.

Un aficionado, Fabian Navarro Ch, respondió a la información y compartió la publicación con el texto: “Legalmente, el mae es un zurdo bueno y me gustaría verlo en el Deportivo Saprissa, ojalá lo consideren”.

La publicación fue compartida en las cuentas oficiales del Deportivo Saprissa y en la página oficial de Gerson Torres, quien para sorpresa de muchos le dio “Me gusta”, lo que causó diferentes reacciones entre aficionados rojiamarillos.

Estos se manifestaron de inmediato en la página de Foro Herediano sin censura, que publica noticias relacionadas al equipo. “¡Qué mal, Gerson! Uno podría decir que se vaya si no quiere estar, ¡pero darle armas a los demás!”, escribió Javi Guti.

Marcos Montero Vargas, por su parte, comentó en su Facebook: “Gerson, como persona y profesional, e incluso como agente libre, puede ir a donde le plazca. El problema surge cuando se abandona el sentido común y se afirma que se agarró el sol con las manos. Aquí es donde deben aprender a comportarse como el maestro Randall Azofeifa, todo un caballero agradecido”.

Por su parte, Francisco Ramírez Esquivel “Tity” fue más contundente al expresar: “Yo lo dejaría sentado hasta que cumpla su contrato. Otros equipos hacen eso para no darle ninguna ventaja a sus rivales”.

Gabriel Fuentes también recriminó la actitud del volante del equipo, al indicar: “Gerson Torres le dio “me gusta” a una publicación de un aficionado que lo quiere en Saprissa. La directiva no puede permitir eso. Puede que sea vago, pero cuando eleva su nivel, puede jugar hasta un 10, y no puede irse gratis, sería un fracaso”.

El pasado 30 de mayo, después de que el Herediano fue eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2023 por Saprissa y cuando comenzaron los rumores de su salida del club, Gerson había expresado su compromiso con el equipo.

“Herediano es mi casa, es la institución que amo y donde me he formado desde niño. Soy consciente de que tuvimos una mala temporada y me corresponde elevar mi nivel, por eso nos estamos preparando para regresar más fuertes y seguir luchando juntos. Gracias por su apoyo y sus mensajes, familia Herediana”, comentó Torres.

En la red social Twitter, el 7 de julio anterior, el futbolista recibió una consulta sobre sus intenciones de un usuario identificado como CSH69 y con la fotografía del gerente general Jafet Soto Molina. El usuario preguntó: “¿De verdad @Gerson108028 se quiere ir porque no le gusta la competencia? Como he leído en varios lugares. ¿No deberían dejarlo libre y que paguen por su ficha, y listo?”. Gerson respondió: “Falso amigo, tranquilo”, lo que también provocó reacciones entre sus seguidores.