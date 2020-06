Sí, sí. Siempre he tenido esa espinita desde la primera vez que me llamaron hace cuatro años que me fui al América, porque esa fue la primera y última vez que me llamaron a la Selección Nacional, nunca tuve la oportunidad clara, pero al estar jugando en el América y Necaxa pensé que me iban a llamar más, pero bueno... Nunca lo hicieron, nunca me tomaron en cuenta, nunca nada, ahora espero que me tomen en cuenta, que me llamen si estoy en buen nivel, al final si no se da a seguir trabajando.