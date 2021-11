Gerson Torres aceptó el reto de Jeaustin Campos y hasta la Selección Nacional salió beneficiada

Gerson Torres suma seis goles desde la llegada de Jeaustin Campos al Herediano. Cinco con el 'Team' y uno con la Tricolor. (Rafael Pacheco Granados)

Desde el primer día que Jeaustin Campos asumió el Herediano, una de las primeras tareas que se propuso el estratega fue hablar con sinceridad con el volante Gerson Torres.

Reconocido por su fútbol alegre y veloz por las bandas, Campos decidió conversar de frente con el habilidoso mediocampista y darle su punto de vista, con el fin de proporcionarle regularidad en el conjunto rojiamarillo, siempre y cuando tomara en cuenta sus consejos.

Gerson escuchó al nuevo entrenador y desde entonces no solo mejoró el aspecto que le pedía el entrenador, sino además le permitió convertirse en el héroe de la Selección Nacional en el último partido ante Honduras, por las eliminatorias a Catar 2022.

“Desde que el profe Jeaustin (Campos) llegó el primer día al equipo habló conmigo. Me dijo que yo creaba muchas jugadas, pero debía llegar más al área y meter más goles. Lo escuché con atención y poco a poco me lo propuse y por el momento se me están dando los goles”, comentó Torres en la transmisión de FUTV.

Antes de la llegada de Jeaustin a la escuadra florense, el volante de 24 años no había marcado un solo tanto en el campeonato, pero desde aquella conversación ya suma cinco conquistas; una frente al Saprissa (2-1), dos ante Guanacasteca (5-1) y dos más frente a el Municipal Grecia (2-0).

Pero sin duda la más recordada fue ante los catrachos, en tiempo de descuento, cuando concretó el 2-1 de cabeza para mantener con vida a la Tricolor en la eliminatoria mundialista.

“El profe me insistió desde ese momento que creaba muchas ocasiones, pero me recalcó que debía ser más certero, tener mayor confianza y meter más goles. Gracias a Dios se me están dando con el Herediano y con la Selección Nacional”, añadió Torres.

Sin duda el consejo ha calado hondo en Gerson quien ya suma seis tantos en los últimos 12 partidos, incluyendo su debut en la Sele, mientras en los dos torneos anteriores, en 41 compromisos había marcado la misma cantidad de anotaciones que en la actualidad.

Imponerse cuanto antes

Con el primer lugar del Torneo Apertura 2021 asegurado, el mediocampista de 24 años sentenció que apenas era el primer objetivo y ahora deben ir partido a partido por el cetro.

“La verdad era importante para nosotros ganarle a Grecia y asegurar el primer lugar.. Dependíamos de nosotros, por lo que nos mentalizados para dejarnos los tres puntos. Por dicha se nos dio y ahora a esperar los resultados para ver con cuál equipo nos toca y tratar de ‘matarlo’ lo más pronto posible”, manifestó Torres.

“Este es un equipo grande, siempre debe estar en las finales. El profe vino y nos inculcó que lo importante era clasificar, después fue pelear el primer lugar, y mantenernos ahí para asegurarnos una eventual final nacional. Poco a poco vamos cumpliendo las metas”, resaltó Torres.

Para Gerson el día a día en el Herediano no es fácil por la cantidad y calidad de jugadores que hay en el plantel, por lo que debe redoblar esfuerzos para ser titular.

“En Herediano hay una gran competencia. Solo en mi posición está (Kennedy) Rocha, Jewison (Bennette) Suhander (Zúñiga). Somos como tres o cuatro por puesto. Eso nos hace entrenar con mucha intensidad para ver quién juega el partido siguiente”, enfatizó Torres.

“Ahorita estoy enfocado en el Herediano, en el campeonato, pero obviamente también si uno hace las cosas bien tiene muchas posibilidades de ser llamado a la.Selección, que siempre está en la mente de todo jugador”.