Gerente del Cartaginés respalda a Paulo César Wanchope en su inquietud sobre el arbitraje

Leonardo Vargas Masís podrá tener apenas 31 años y aunque su aventura como dirigente en el fútbol inició apenas en el 2019 deja ver que aprendió rápido. El gerente general de los brumosos recién pasó una de las crisis más complejas al sostener a Paulo César Wanchope como técnico, pese a que un grupo de aficionados clamaba por la salida del técnico.

Marcel Hernández sin excusas: ‘No estoy en mi mejor rendimiento’

Vargas, quien es hijo del presidente de los blanquiazules, expuso por qué no tomaron la salida fácil con Wanchope y también explicó qué los hace a ellos comportarse diferente con los entrenadores, ya que suelen tener más paciencia de lo habitual en el fútbol tico. Así mismo, en conversación con La Nación aprovechó para compartir sus inquietudes con el arbitraje, ya que se sienten muy perjudicados.

¿Cuánto alivio les dio el gane ante Herediano?

“El gane ante Herediano fue un paso importante y nos quitó presión para el partido que viene contra Alajuelense (este martes, a las 8 p. m.). Igual, vamos viendo todo día a día y el trabajo que se hace es bueno. Los resultados no nos han acompañado, pero la victoria nos impulsó”.

¿Cómo manejaron el tema de Paulo César Wanchope, para no dejarse llevar por el clamor de la afición de que lo sacaran?

“Fue difícil, porque uno es dirigente, pero tiene el lado de aficionado. Al final, hay que convivir con esto, creer en el trabajo que se hace y mejorar semana a semana para empezar a ver los resultados que queremos”.

Leonardo Vargas Masís tiene cuatro años como gerente general del Cartaginés y fue quien conformó la planilla de los brumosos que consiguieron el título. (Rafael Pacheco Granados)

¿Logran extraerse y tratan de no escuchar tanto lo que se dice?

“Es parte de manejar un club. Todos tenemos pensamientos diferentes y más allá de lo que quiera el aficionado, uno debe tomar decisiones pensando en el bien del equipo”.

El camino fácil es cortar al técnico, pero ustedes dan más tiempo, no solo con Paulo, sino desde que están en el club. ¿Por qué?

“Creemos en el trabajo. Desde antes creemos que Paulo es la persona indicada para el proyecto. Uno quisiera ganar y ganar siempre, pero el fútbol es así y también se han dado ciertas circunstancias, como los fallos de los árbitros. Si no fuera por los errores en nuestra contra, tal vez estaríamos en otra posición y con menos presión.

”Confiamos en Paulo, en el trabajo de su cuerpo técnico y de los jugadores que llevan bastante tiempo acá y están identificados. Vamos hacia adelante, estamos para tomar decisiones, pero para que el trabajo dé resultados, hay que dar tiempo”.

Paulo Wanchope revela que tomó precauciones ante Herediano por un dato: a siete rivales del ‘Team’ le expulsaron jugadores

¿Son de reunirse mucho con el técnico y pedirle explicaciones?

“Casi que todos los días estamos en el Fello Meza y conversamos. Diariamente nos acercamos a los entrenamientos, Paulo suele pasar por la oficina cuando termina la práctica, hablamos de la realidad del club y damos nuestros puntos de vista”.

¿A la hora de tomar decisiones marca diferencia el que ustedes están día a día cerca del equipo?

“Estamos todos los días en el club, desde que se inicia el entrenamiento a las 7 a. m. Vemos el trabajo y por esto, a la hora de tomar decisiones pensamos más en qué hacer. La cercanía nos permite atacar circunstancias que se pueden dar. Además, la buena comunicación que hay con todos y la confianza que existen es un punto a favor.

Paulo César Wanchope fue muy crítico del arbitraje y hasta se vio una faceta desconocida de él. ¿Sienten que han sido perjudicados?

“Uno entiende la situación de Paulo y la presión extra que todo esto genera. Lo del arbitraje es algo que todos vemos, las repeticiones son muy claras y se ve lo que pasa. Los árbitros deben prepararse mejor para tomar mejor las decisiones.

”Hemos salido perjudicados en muchos de los partidos, pero creemos que son errores humanos y no hay otra situación detrás de esto. Lo importante es que mejoren y no solo con nosotros, sino que con todos”.

¿Qué pueden hacer?

“Hemos hecho varios reclamos por escrito, hemos mandado varias cartas reclamando situaciones, pero nunca hemos tenido una respuesta como la que esperamos. Simplemente nos dicen que es algo de interpretación, mandan un informe a final de mes con las tarjetas amarillas correctas e incorrectas y lo dejado de señalar, pero tienen que ir más allá. La Comisión debe estar más pendiente de los detalles y que los árbitros manejen mejor los partidos”.

Los jugadores y el técnico afirmaron que son muchos los fallos contra el Cartaginés y pusieron de ejemplo un gol mal anulado ante Pérez Zeledón, las dos anotaciones de Puntarenas en fuera de juego y aducen que el penal ante Saprissa no era. ¿Considera que es algo contra el Cartaginés?

“Creo y espero que no sea nada contra el Cartaginés, sino que son solo errores. Claro, al ser tantos fallos, uno se preocupa y empieza a analizar si es algo que tienen contra el club, porque hay errores muy claros, como los de los goles de Puntarenas. La jugada del primer gol de Puntarenas es increíble, la he visto como 500 veces y no entiendo cómo el línea que solo estaba pendiente de eso no señala un fuera de juego tan claro. Uno pide una respuesta y creo que ni la tienen.