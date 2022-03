Géiner Segura valora la encrucijada del Cartaginés al recuperar a Marcel Hernández y Michael Barrantes

¿Cómo ve al equipo en lo mental a la hora de partidos grandes?

Hay una fortaleza importante. Todos vieron al equipo como salió ante San Carlos, porque queríamos amanecer líderes y lo intentamos. Fallamos un penal, nos anularon mal un gol y son cosas circunstanciales, pero no nos podemos quedar lamentándonos. En este campeonato se juegan muchas cosas, va a ser muy difícil y así lo adelanté.

¿Cuánto ayuda el regreso de Marcel Hernández y Michael Barrantes?

Lo más importante es tener el plantel completo, porque nos van a dar muchas variables. Con Marcel y Michael ganamos muchas opciones y hay que aprovecharlos con un buen plan. Esperamos tener a todos disponibles y que estén bien para que nos sumen y consigamos lo que pretendemos.

¿Qué valoración hace de la labor de Jeikel Venegas al no tener a Marcel Hernández?

Me encanta el compromiso que muestra, su esfuerzo y la disposición que tiene en un momento en el que pensamos que Jeikel era el idóneo para suplir a Marcel Hernández. Él lo ha hecho bien, estamos muy contentos por su actitud, porque cuando se hace todo pensando en el equipo y en ganar, los resultados son buenos.

¿Esta es la mejor versión de Cartaginés?

No, no me puedo quedar tranquilo. El Cartaginés debe seguir creciendo, debemos seguirle dando trabajo al equipo, darle principios y no quedarse ahí. Es bueno ganar dos juegos al hilo, pero hay que buscar ese tercero y cuarto y mucho más, para llegar a donde pretendemos.

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, encontró soluciones ante la ausencia de piezas importantes en el Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Fue un partido en el que les anularon mal un gol y hasta fallaron un penal. ¿Cómo valora el empate tras haber jugado apenas el domingo en la noche?

A pesar de que el equipo hizo un esfuerzo muy importante en el partido ante Santos y pasó muy poco tiempo entre un partido y otro, seguimos igual y el equipo terminó muy bien en lo físico. Felicito al cuerpo médico y a los jugadores por ese esfuerzo y por las condiciones en las que llegaron ante San Carlos. Hicimos todo para ganar, marcamos los goles también para sacar la victoria, trabajamos muchísimo y el fútbol es así.

”Queríamos los tres puntos por el esfuerzo de los muchachos y por esta afición que vino, pero no se dio. Tenemos un Cartaginés que está luchando y haciendo las cosas bien”.

Al ver la forma en la que Mauricio Montero cobró el penal, ¿usted es de los que establece la forma de hacer estos remates?

El jugador lo practica, sabe cómo perfilarse y esto pasa mucho por el análisis que hace del portero y el cómo se siente. En la forma uno debe respetar, no puedo decirle al jugador cómo pegarle, porque ellos no son robots, hay que respetar un principio de libertad y ellos toman las decisiones.

”Hablamos del penal, pero a nivel general no le voy a decir a un futbolista como Ronaldo, por poner un ejemplo, que haga solo esto o aquello. Me gusta que disfruten jugar al fútbol, aunque siempre con la seriedad del caso y la responsabilidad”.

¿Cuánta confianza le da que Cartaginés no pierde en el Fello Meza?

Es una de las metas que nosotros en el cuerpo técnico y el grupo se ha puesto. Nos tiene muy ocupados que se respete nuestro estadio y que si alguien se lleva algo de acá, pues que sea sufriendo. Estamos tratando de no perder en casa y sabemos que debemos de puntuar afuera.

Viene la convocatoria de la Selección. ¿Cartaginés tiene jugadores que deben ser convocados?

Soy muy respetuoso con la Selección. Acá todo el mundo opina, pone y quita jugadores. En mi caso, pienso en mis jugadores, pero la prensa será la que hable de lo que hacen los futbolistas y será el técnico quien valore si ve algún recurso que le puede ayudar. En Cartaginés tenemos figuras a los que uno les ve el esfuerzo, el buen nivel y que pueden ser tomados en cuenta, pero no estoy para colocarlos en la Selección.