Géiner Segura tiene identificado el gran pecado de Cartaginés

El Cartaginés de Géiner Segura tiene 17 puntos, distribuidos en cinco ganes, dos empates y cinco derrotas. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés se vio impreciso, Grecia tomó ventaja en el marcador, Géiner Segura hizo modificaciones y en tiempo de reposición encontró el empate (1-1).

Fue un partido de mucho sufrimiento para los brumosos y así lo reconoce el propio Segura.

Indicó que a pesar de las imprecisiones, tuvieron unas tres transiciones muy puntuales y dice que ahí es donde el fútbol no ha premiado a Cartaginés en algunos momentos, principalmente en el Fello Meza.

“Después de esas transiciones, sí vinieron las imprecisiones, con pérdidas de balones, desconfianza, tratamos de ajustar. El equipo se esforzó mucho. Con un hombre menos (Grecia) se replanteaba otro contexto del juego como tal, un bloque muy profundo, tratamos de llegar y ellos se defendieron bien”, apuntó.

Y tras tanta insistencia, llegó ese trabajado 1-1. Empero, el técnico brumoso dejó entrever que tiene identificado el gran pecado de Cartaginés.

“Lo que más me ocupa es la tranquilidad que debemos tener para manejar nuestros juegos en casa, me ocupa mucho eso, porque en este equipo el esfuerzo, el juego como tal y todas las maniobras que trabajamos para nuestro sistema se dan y bajo el análisis que hacemos también se nos da y creamos opciones, pero somos muy intranquilos, o nos presionamos mucho”, analizó.

El empate no deja contento a Segura, porque insiste en que Cartaginés tiene que ser más contundente en su casa y ganar.

- ¿El tiempo le va a alcanzar para corregir eso?

Tenemos que tratar y trabajar para que nos alcance. Yo creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar en acciones como tal durante el juego que se vean reflejadas en el marcador.

Si usted ve, a pesar de las imprecisiones tendría que ver las estadísticas de llegadas once contra once y once versus diez. Todo eso tenemos que trabajarlo y al final, ellos tomarán sus propias decisiones bajo el principio de libertad que tiene el jugador, que uno les da para que puedan solucionar.

En el fútbol no son máquinas, ellos tienen que tomar decisiones durante el juego y tratar de que sean buenas.

Yo pienso que el equipo en sí como tal, creo que hay esfuerzo y muchas acciones durante los partidos que podemos solucionar más rápido para que se nos vayan dando más los marcadores a nuestro favor.

- ¿En qué trabajar para buscar esa clasificación?

Ahora empezamos una vuelta todos, creo que al final eso está muy cerrado. Tenemos que trabajar algunas acciones bajo el modelo nuestro de juego, bajo nuestra metodología y que ellos estén definiendo bajo presión.

A veces atacamos mucho a nivel formativo, de trabajar más específico, pero al final de cuentas esto es fútbol real y tratamos bajo nuestra metodología de darle prioridad más clara a nuestro jugador, que tome decisiones bajo presión en acciones de juego.

Esto está en la capacidad de los jugadores en la toma de decisiones, nosotros nos encargamos de dar parámetros, de dar patrones, principios generales de lo que queremos.

Al final, todas esas maniobras son indicadores. Creo que somos uno de los equipos más acciones tiene en el último tercio, en zona de finalización.

Son seres humanos, ellos son los que toman decisiones y nos sentimos felices con la toma de decisiones que tomamos en Jicaral. Hoy, no. El fútbol es esto, por eso el fútbol es tan cambiante.

Cartaginés cerró la primera vuelta con 150 llegadas a marco, fue el equipo que más provocó peligro al rival. ¿Qué le dice eso?

Bajo todos estos principios, tratando de involucrar nuestro modelo de juego en función del rival también, tratamos de buscar esas debilidades y el equipo lo entiende y al final uno se queda que una parte no quedó clara, porque no fuimos eficaces.

Nos ha pasado en la parte defensiva, que con muy poco, se viene un penal, una mala decisión y tal vez llevando el peso del juego como tal.

Esperamos seguir, yo creo que si algo tengo, es que yo no muero con una idea. Yo creo que si hay cosas que tenemos que cambiar, pues tendremos que cambiarlas y vamos a hacer mucho análisis para llevar al jugador a una etapa más de presión en función de la realidad del juego para mejorar en esa toma de decisiones.

¿Por qué Cartaginés ha sido tan irregular en cuanto a resultados?

Si usted ve el juego como tal, Cartaginés siempre busca el marco, tiene opciones de gol, pero en el resultado es donde somos irregulares, porque no hemos tenido la capacidad o la eficacia para transformar toda la irregularidad que tenemos durante el juego en el resultado.

Es sencillo, se gana, se pierde o se empata y nosotros somos un equipo que generalmente hemos ganado o perdido, muy poco empate.

Otros son regulares para ustedes (periodistas) en el torneo, pero tienen más empates que victorias y tal vez menos derrotas.

En el resultado sí somos irregulares, pero en el juego no somos irregulares.

Tenemos que ser más eficaces y llevar al equipo a que sea más contundente, diría yo, pero esto es fútbol y si se acertaran las opciones de gol que hemos generado, imagínese cómo estaríamos ahorita, hablando de otro tema tal vez.