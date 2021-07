Geiner Segura sin excusas: ‘Hicimos todo para perder’

¿Qué explicación da de este resultado? ¿Le afectó el no contar con los refuerzos?

Tenemos una planilla de más de 25 jugadores, siempre que hacemos un plan, todos lo trabajan. Entonces, no hay que venir a poner excusas, porque lo de los refuerzos lo sabíamos desde el martes. Hicimos un plan operativo para este partido con Grecia, todos estaban claros y no lo hicimos.

”Grecia aprovechó muchos factores que dejamos de hacer, ellos sí realizaron lo que debían y creo que no tuvimos la actitud debida, sobre todo en los primeros 45 minutos. Me conocen, la responsabilidad es mía, es el primer juego y vamos a evaluar, porque no quedo nada conforme.

”Uno puede cometer errores, pero debe levantarse y luchar, esto es lo que me tiene más molesto. Se puede perder de muchas maneras, pero no regalando 45 minutos”.

¿Por qué el equipo estuvo tan alejado de la idea de juego que ha implementado?

Grecia aprovechó muchas cosas que dejamos de hacer. Además, cometimos todos los errores posibles para perder, realmente hicimos todo para perder. Rescato un poco alguna actitud en el segundo tiempo, pero ya íbamos 3 a 0 y nos hicieron otro gol con mucha facilidad. Cuando pasan estas cosas uno no puede buscar excusas, simplemente hay que ver que Cartaginés cometió muchos errores, no entramos con buena actitud y ahí está el resultado.

Cartaginés vs Herediano Geiner Segura llegó a finales del torneo anterior al Cartaginés. Para el Apertura 2021 se espera que levante al equipo, pero su inicio no fue nada alentador. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué impresión le generó la situación administrativa que le impidió tener a los refuerzos?

Son cosas que pasan, pero no hay excusas por esto. Si se revisa la alineación que puse, es un buen 11. Ahora viene el análisis, pero no pongo excusas, nosotros los técnicos debemos aceptar cuando nuestro equipo no juega bien y así fue. Pasaron muchas cosas que no venían sucediendo en la pretemporada y es lo que debo evaluar.

¿Qué priorizó en la pretemporada?

El plan operativo es jugar estructuradamente, buscar el marco rival y hacer presión tras pérdida, entre otras cosas. Sin embargo, ante Grecia no hicimos mucho de esto y es lo que me preocupa más. Vamos a evaluarlo y analizarlo para el siguiente partido.

”Le pido disculpas a la afición, porque nos equivocamos todos y somos responsables, el primero yo. Ahora vamos a tratar de solucionar lo más rápido posible”.

¿Cómo está el equipo a nivel de piernas, están al 100% o llega duro?

Esto es un mito. Trabajamos para entrar 100 puntos desde el primer juego y no se puede decir que estamos duros o cosas así. Para eso hicimos los fogueos necesarios, para que el equipo empezara con un nivel competitivo. Se realizó un trabajo muy profesional para entrar bien desde el primer juego, por eso digo que no es un tema de piernas, ni nada por el estilo.