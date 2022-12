Géiner Segura: ‘Siempre es importante llegar a finales’

Géiner Segura acaba de guiar al Herediano hacia la final del Torneo de Copa y lo primero que dijo es que el ‘Team’ es un equipo de finales y que está contento con este reto que viene.

Mencionó que su equipo estaba perdiendo el balón muy rápido en el primer tiempo ante Alajuelense, por la presión que hacían los manudos y que sus hombres no se sentían bien.

Sin embargo, rescató que Herediano tiene la madurez y que hizo un buen juego, ante un gran final.

“Felicito a los muchachos, porque siempre es importante llegar a finales, citó.

Además, en relación a Anthony Contreras dijo que es un jugador muy esforzado, que es importante y que eso se lo reconocen, el equipo lo respalda, con o sin gol.

Insistió en que Herediano tiene la virtud de saber llegar a finales y que muy rápido sus jugadores están entendiendo su metodología de trabajo.

“Tenemos que mejorar muchísimo, como todo equipo, pero lo más importante para uno como técnico es que los principios generales del día a día los traslademos al juego. Yo pienso que vamos ganando cosas positivas y que otras las tenemos que mejorar”.

Herediano avanzó a la final del Torneo de Copa, donde se enfrentará a Cartaginés. No deja de ser llamativo, porque Segura se enfrentará al equipo con el que hace unos meses salió campeón, rompiendo una sequía de más de 80 años.

“Enfrentaremos a un gran equipo, que hizo las cosas muy bien, que está en la final porque se lo ha ganado y yo creo que somos los dos equipos que luchamos para llegar hasta la final”, indicó Géiner Segura.

Para él esta final es especial, porque se da en un año en el que fue campeón con Cartaginés y podría añadir el cetro de Copa con Herediano.

“No ha sido fácil, mi formación muchos la conocen. Soy una persona que trato de capacitarme bajo los recursos nuestros y hay una exigencia muy grande para nosotros, los técnicos nacionales y hemos ido quemando etapas”, citó.

Recordó que estuvo en Segunda División, en equipos con estructuras y objetivos diferentes.

“En el camino logramos unos, otros no, pero pienso que todo en la vida lo va formando a uno y yo sigo en esa etapa, en ese crecimiento, porque a veces a los técnicos nacionales nos evalúan de una forma diferente, porque no nacimos en otro lugar, pero la capacitación siempre está”.

Aclaró que han llegado al fútbol nacional técnicos extranjeros de muy buena calidad, pero que eso ayuda a que los demás sigan preparándose.

“No nos podemos quedar solamente con dirigir y listo. Me baso en la formación que he tenido, en ese tipo de experiencias y a seguirme capacitando. Le agradezco a quienes me han ayudado a través del tiempo para llegar acá, a donde todos queremos llegar. Es importante no solo los títulos, sino la transformación y seguir creciendo”.

Al repregutársele sobre esa posibilidad de un año que puede cerrarlo con un título de campeón nacional y otro de campeón de Copa, dijo que sería “genial”.

“Vamos a enfrentar a un gran rival. Estamos en la final y nos da la posibilidad a los dos equipos, entonces vamos a esperar a ver qué nos tiene Dios. Es una bendición llegar a finales y esperemos que todo salga bien”, finalizó Géiner Segura.