Geiner Segura: ‘Sé la presión que tiene Cartaginés, pero no me arrepiento de haber salido de la Liga’

Alajuelense es etapa superada para Geiner Segura, quien dejó el cargo de asistente a finales del torneo anterior y asumió el reto de Cartaginés.

Al mando de los brumosos no vive su mejor inicio en el Apertura 2021, tras sumar un punto de seis posibles, pero esto no hace que se arrepienta de haber dejado a los rojinegros.

Segura se enfrentará a la Liga este sábado a las 7 p. m., en un duelo de muchas necesidades para ambos, ya que los manudos registran dos empates hasta ahora y a mitad de semana fueron goleados por Saprissa en la Supercopa.

El nuevo estratega de los centenarios habló de su decisión de irse del club manudo y lo que significa estar al frente de los blanquiazules.

Alajuelense no pasa por el mejor momento, ¿cómo plantear el partido ante un rival que llega tan necesitado y no convertirse en el equipo que los levante a ellos?

Los partidos son distintos, los contextos son diferentes y los rivales también. Si bien ellos perdieron una final, esto no quita que Alajuelense es un gran equipo. Nos centraremos en el plan operativo nuestro y somos dos equipos que tenemos necesidades. No vamos a eludir nuestra responsabilidad.

¿Cómo valora este inicio complejo de Cartaginés, en el que suma solo un punto de seis?

No pensábamos tener el traspié que se dio ante Grecia y ya di las explicaciones de esto. Contra Guanacasteca vimos una mejoría importante y aunque no tenemos los puntos que quisiéramos, se notó una evolución en el segundo compromiso. Esto es partido a partido, debemos ir mejorando y buscar el resultado que nos acerque a la zona de clasificación.

”Esto está empezando, pero no queremos que nos pase lo que ocurrió en otros torneos. Debemos cambiar esta historia de ir dejando puntos, porque después nos hacen falta al final.

Cartaginés vs Herediano Geiner Segura tomó a Cartaginés a finales del torneo anterior y en el Apertura 2021 no vive el mejor inicio con el club, tras sumar un punto de seis posibles. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿En algún momento se ha arrepentido de haber salido de Alajuelense?

Cuando tomo una decisión valoro muchas cosas. Pienso que en la Liga se habían lograron los objetivos trazados cuando llegué, les agradecí a todos los que me llevaron y luego decidí salir, por un crecimiento personal.

”No es una cuestión de arrepentirse, es de seguir lo que uno quiere en la vida. Le agradezco a Dios por estar en Cartaginés, me siento privilegiado y comprometido de lograr los objetivos. Muchas personas quisieran estar al frente de una institución cómo esta.

”Lo pasado me sirvió de experiencia y listo. Ahora estoy concentrado en este gran club y lo disfruto muchísimo. Lógicamente, sé la presión que tiene Cartaginés, pero no me arrepiento de haber salido de la Liga. Son etapas que Dios le da a uno, ahora estoy acá luego de analizar mucho el paso”.

¿Cómo se ha preparado el equipo en lo mental para enfrentar a Alajuelense?

Estamos elaborando un plan. Entendemos que el partido es sumamente difícil y ante un gran equipo, pero los jugadores están conscientes de lo que nos jugamos. Acá también hay mucha presión por los resultados y en la Liga igual, pero es el diario vivir de los equipos grandes. Vamos a intentar ir a ganar bajo un plan.

¿Realizará cambios en la alineación para enfrentar a Alajuelense?

Esto lo verán ya el día del partido. Trataremos de darle continuidad a lo bueno que hicimos ante Guanacasteca y corregir lo que no salió del todo bien.

¿Cómo ha visto a su último refuerzo, el hondureño Elmer Güity?

Vimos los videos, tiene muchas condiciones, viene llegando y está en la etapa de adaptación. Él se incorporó con mucha ilusión y buscando retomar su parte deportiva. Me parece que será cuestión de tiempo, porque tiene las cualidades y esperamos sacarle provecho a la parte individual y el talento con el que cuenta.

”Lo primero es que estén los papeles al día y ojalá que esto no se lleve mucho tiempo. El muchacho viene bien, se nota que se ha estado preparando y está en buenas condiciones, así que esperamos tenerlo listo para tomar la decisión y verlo en cancha.

Tuvieron varios jugadores a prueba, ¿qué decisiones tomaron en específico con el hondureño Luis Martínez?

Estamos evaluando este tema. Es un muchacho joven, le damos seguimiento y esperamos decidirnos pronto para definir su situación.

Siendo así, ¿llenará la cuarta plaza de extranjero que ya se aprobó?

Había consultado lo de la cuarta plaza y no estaba aprobada. Vamos a ver si la necesidad es esta o dejamos la plaza ahí para ver en qué momento la podemos utilizar. Esta plaza es muy importante para nosotros.