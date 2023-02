Géiner Segura se defiende: ‘Si se me señala, solamente es por lo que pasó en Herediano’

Puntarenas F.C. buscó a Géiner Segura pese a que el timonel salió hace poco del Herediano. Los porteños vieron en él la oportunidad para continuar su proceso y buscar la clasificación a la siguiente ronda, pese al irregular arranque.

Segura, en entrevista con La Nación, confesó que no podía dejar pasar una oportunidad así, por lo que aceptó aunque su salida del Team estaba reciente.

¿Lo tomó por sorpresa el interés de Puntarenas? Normalmente después de una experiencia compleja los técnicos toman algún tipo de descanso...

Uno siempre cuando sale quiere un receso y un descanso mental, pero cuando mi representante habló conmigo vimos que este era un chance para seguir creciendo, es una gran oportunidad y no queríamos dejarla ir.

¿Qué le quedó de su paso por Herediano?

Me quedó un gran aprendizaje, compartir un camerino con jugadores importantes, mundialistas, no todo fue malo. Yo esto lo veo como un paso de formación para mí, un crecimiento importante. Al final esto es de resultados y uno lo entiende totalmente.

¿Cómo darle al Puntarenas la fortaleza que perdió?

Lo primero que tenemos que hacer es apostar por la localía, que ir a la Olla Mágica sea incómodo y después ir conformando el proyecto, ir paso a paso, tratar de hacer un estudio para dar una estabilidad que todos queremos. Sé que no hay tiempo, pero hay que ajustarse, creo que sí hay tiempo para trabajar, si sabemos lo que le planteamos a la presidenta, y esperamos conseguir resultados.

¿Está obligado a clasificar?

Yo creo que siempre estos equipos están obligados a ser competitivos y buscar clasificar, entro en una etapa en la que el camino está avanzado, esperemos que el trabajo nos alcance para conseguir estar en la siguiente ronda.

¿Terminó con alguna desazón por lo vivido en Herediano?

Yo he aprendido a entender esta profesión, nosotros cuando llegamos sabíamos que esto podía pasar porque es un club mediático. Esto que vivimos al final siempre ha pasado y sabíamos que existía esa posibilidad. Ahora tomamos la oportunidad para crecer, queríamos darle vuelta a la historia, pero no alcanzó. Para mí el paso por Herediano me sirvió de muchísimo.

Después del título con Cartaginés tuvo un semestre complicado con los brumosos y vino la mala experiencia en Herediano. ¿Tiene temor de que su carrera entre en un estancamiento?

Mi carrera ha venido en ascenso, en Cartaginés logramos todos los objetivos, se logró clasificar en Concacaf, se logró pasar al plano internacional, ahorita si se me puede juzgar es por Herediano, pero por los demás clubes en que he estado, hemos logrado todo. En San Carlos logramos el Ascenso, en Palmares conseguí salvarlo y clasificarlo a fases finales, en la Liga dos títulos bajo la cabeza de Andrés Carevic, mi paso por Cartaginés estuvo muy bien y luego llegó lo de Herediano.