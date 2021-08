Géiner Segura responde por qué Cartaginés golea o lo golean

Cartaginés vs Herediano Géiner Segura da instrucciones en un partido de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se explica la situación del equipo? ¿Cuál es el Cartaginés real, el que golea o al que golean?

La respuesta debemos buscarla nosotros, no queremos que pase esto. El primer tiempo fue parejo, sin embargo les decía a los muchachos que siempre que hacemos cosas diferentes tenemos este tipo de resultados.

Estamos buscando un sello, una propuesta, una idea. En determinado momento que se pone al frente Sporting tomamos decisiones individuales y no colectivas.

En la primera parte siento que tuvimos un plan muy claro, al final esto es duro, pero es parte del sello que estamos buscando.

Queremos involucrar a los muchachos y ver por qué se dio el cambio tan notorio del primer tiempo al segundo tiempo; nosotros queremos que en la adversidad también sepamos responder.

¿Dónde siente que Sporting le sacó ventaja?

Sporting nos hizo bloque, no nos presionaron alto, pero aún así tuvieron opciones y anotaron.

Nosotros no podemos ser cambiantes por un gol, porque un gol puede llegar de muchas maneras. Ahora toca trabajar para que el equipo no cambie tanto, esto puede pasar y no siempre iremos ganando, pero el equipo no puede cambiar tanto.

Nosotros cambiamos con el gol de Sporting y eso no está bien.

¿Por qué no estuvieron Diego Sánchez y Víctor Murillo?

Sánchez está con una lesión, Murillo lo dosificamos un poco, pero vamos a ver porque el torneo es muy seguido. Queremos que todos estén preparados, vamos a hacer una evaluación para encontrar el mejor once de acuerdo a lo que analizamos del rival.