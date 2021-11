Géiner Segura reconoce abiertamente los grandes pecados de Cartaginés

¿Qué le pasó a su equipo ante Pérez Zeledón?

El plan era presionar desde el inicio y buscar el juego. Tuvimos nuestras opciones, pero lamentablemente durante todo el torneo no hemos sido efectivos en la definición. Estábamos llevando bien el juego, pero el rival aprovechó dos de las cuatro que nos generó y nos anotó.

[ Cartaginés falla a la hora grande ante un Pérez Zeledón con más ambición ]

”En el segundo tiempo Pérez controló más, limitó los espacios con un bloque profundo y no pudimos. Creo que pecamos porque no tenemos contundencia y esto se gana con goles. Nos quedan dos juegos, vamos a ver qué pasa y ahora debemos sacar un gran resultado ante el Santos”.

¿Faltó actitud?

El equipo sale golpeado porque hace un esfuerzo, llega al último tercio y se falla. No es el caso en este partido, porque Pérez nos ganó bien, pero nosotros generamos muchas acciones y al concretar se baja un poco. No tuvimos respuesta para desarrollar un juego en el que encontramos más espacios.

¿Se le escapa la clasificación con este resultado?

Todavía estamos en la pelea, pero vamos a esperar los marcadores de los partidos que faltan en esta fecha. Igualmente, vamos a luchar hasta el final.

Cartaginés podría caer hasta el sétimo lugar, al terminar la fecha 20 del Torneo de Apertura 2021. La derrota 3 a 0 ante Pérez Zeledón complicó todo el panorama de los brumosos. (Cartaginés)

¿Hay algún factor que hace que el Cartaginés peque en estos cierres cuando hay más presión?

No deberíamos estar en esta situación en este momento. No queríamos que nos sucediera esto y llegamos a Pérez Zeledón a tratar de buscar el juego y ganar. Si sacábamos los tres puntos estaríamos en una posición diferente, pero no hemos tenido la eficacia en el campeonato para sacar resultados que merecías.

”Sin embargo, esto no es de merecer, hay que ganarselo y si estamos en esto es porque nos metimos solos en esta situación de llegar a lo último dependiendo de resultados. Debemos darnos cuenta que en el torneo los primeros partidos son tan importantes como los últimos.

[ Primer aficionado en volver a los estadios llegó tres horas antes y salió premiado ]

¿Hay jugadores que le dejaron de responder como pretendía?

No. Creo que los jugadores lo están intentando, pero hay un peso grande en esta institución y hay que cambiar la mentalidad, porque es necesario iniciar el torneo al 100. En los últimos torneos siempre que se clasificó fue así, al final, pese a que se busca construir un equipo que llegue sólido.

”Vamos a seguir y mientras se tenga esperanza, vamos a luchar. No tengo dudas que este equipo va a pelear”.

¿Le afectó el parón del campeonato?

No. Se vieron dos equipos muy dinámicos, que trataron hacer un buen juego desde el inicio.