Géiner Segura: ‘Puedo ver a la cara a todos, me voy tranquilo de Cartaginés’

Géiner Segura será recordado por siempre como el técnico que logró el título con Cartaginés, luego de 81 años de espera. Sin embargo, el timonel no continuará más con los brumosos y solo tres meses después de coronarse, se marcha de la institución.

Géiner Segura, el técnico campeón se va de Cartaginés

Segura quiso despedirse de la afición y de todas las personas que lo acompañaron desde mediados del 2021, cuando tomó el control de los blanquiazules. Allen Guevara, Marcel Hernández y el gerente Leonardo Vargas lo acompañaron en última conferencia en el Fello Meza.

El estratega tenía seis meses más de contrato, pero llegó a un acuerdo con la dirigencia al no lograr clasificar al equipo en el Torneo de Apertura 2022. El timonel se va con un 47% de rendimiento, tras 69 partidos dirigidos, con 27 ganes, 17 empates y 25 derrotas. En total, estuvo 540 días como DT.

- Agradecido

“Me voy con la frente en alto. Le agradezco a la afición, a la administración y a la dirigencia. Mi familia siempre me apoyó en los momentos difíciles y les doy las gracias. Me llevo el cariño de todos como personas y le agradezco a Dios y a la vida que me dio la posibilidad de ser parte de este proyecto. Finalizamos esta gran aventura, la vida sigue, tomamos caminos diferentes y me voy muy contento de haber logrado el título nacional”.

- Lo que se viene

“Las opciones que tengo las maneja mi representante. Ellos son los que se encargan de lo que viene y siempre pongo todo en manos de Dios. Vamos a ver si se da un proyecto serio para ofrecer lo de siempre, un trabajo profesional”.

”Uno siempre está abierto a analizar ofertas y el ir al extranjero siempre es interesante. Me gusta analizar, no le cierro las puertas a nada y estoy preparado para cualquier reto”.

Allen Guevara, Géiner Segura, Leonardo Vargas y Marcel Hernández (izquierda a derecha) compartieron en la despedida del timonel del Cartaginés. (Cristian Brenes)

- Crecimiento personal

“He sido muy bendecido, en donde he trabajado trato de dar lo mejor. Lograr el título con el Cartaginés luego de 81 años no es fácil, pero esto no lo hizo solo Géiner, fue en conjunto y entre todos. Estoy muy agradecido y el trabajo es el que forja la hoja de vida de uno. Agradezco a todos los que han sido parte de mi formación y que me ayudaron a crecer”.

- Sentimiento al irse tres meses luego de ser campeón

”El sentimiento que tengo es de agradecimiento y de que pude cumplir con todo lo que se me exigió. Se me contrató para que el equipo trabajara y desde el primer día me comprometí como un gran profesional, junto con mi equipo”.

- Ciclo desgastado

“Mi continuidad estaba en análisis, lo hablé con don Leo (presidente) y de mutuo acuerdo se da esto. Se venían valorando muchas cosas y llegamos a buenos términos Me voy contento porque es una institución diferente con cosas que no tenía y con un título. Puedo ver a la cara a todos y me voy tranquilo porque di lo mejor”.

- Su legado

“Hablar de legado es claro, lo primero es que creamos un equipo de trabajo muy importante, gente que aportó mucho y construimos algo muy bueno. No es fácil construir y crear equipos campeones y al irme veo que este club y el camerino no es el mismo que cuando llegué. Se ha crecido mucho, hay aspectos muy buenos que se hicieron, como el gimnasio, el restaurante para que los jugadores pasen más tiempo en la institución y muchos aspectos más. Además, está lo que ya se sabe, que es el título”.