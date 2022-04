Géiner Segura pone escudo para defender a Ronaldo Araya

¿Qué analiza de este empate que les puede saber a derrota?

Es un arte defenderse y para el rival era importante el punto. Hicimos todo para ganar, llegamos mucho al último tercio, con manos a manos contra el portero y sabíamos lo que nos iba a ofrecer el rival, pero si no hay efectividad, el futbol te lo cobra. Salimos molestos porque tuvimos opciones, pero esto se gana con goles y no contamos con la certeza para sacar el resultado.

[ Cartaginés defrauda con el típico resultado que lo suele condenar ]

¿Por qué le cuesta tanto a Cartaginés ante rivales que se le encierran?

El fútbol es un tema de espacios, el rival quita los espacios y nosotros debemos hacer las maniobras para abrirlos. Sin embargo, el gol es el que cambia todo y si lo hubiéramos logrado, la historia sería distinta. Contamos con las alternativas, con el penal incluso, pero no concretamos. Los muchachos hicieron su esfuerzo, pero el partido pudo durar mucho más y aún así no hubiéramos anotado. No tuvimos la capacidad para concretar, pese a que lo que más trabajamos para este partido fue la definición, pero no entró.

Es el segundo partido en casa en el que fallan un penal al cierre que valía la victoria, ¿qué pasa con estos cobros?

La vez anterior fue Mauricio el que lanzó, le tocaba ahora a Araya y luego me dirán que Michael Barrantes. Los que no fallan penales son los que no tiran, pero los jugadores están expuestos a fallar. Ronaldo anotó de penal la última vez y ahora está dolido, hay que apoyarlo y nos obviamente que nos golpea a todos, porque ahí liquidamos el juego. Igual, no es por el penal que perdimos el gane, es por las acciones que dejamos ir antes.

¿Ronaldo tiene la constancia que necesita para asumir la responsabilidad?

El jugador debe asumir la responsabilidad. Ronaldo es nuestro goleador, lo ha hecho bien y tiene la capacidad necesaria. A los jóvenes hay que ponerlos para que ellos asuman. Araya tuvo la personalidad para cobrar el penal y esta vez falló, pero él tiene un gran talento y debe seguir mejorando y potenciando todas sus cualidades. Tiene la personalidad para lanzar un penal y para hacer grandes cosas en la Primera División y por un penal tampoco lo vamos a señalar, él tiene toda la confianza de nosotros.

Géiner Segura se mostró dolido y molesto por sumar su segundo empate al hilo como local, en el Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿El receso le pasó factura al Cartaginés?

Es relativo. Si lo vemos por resultado, sí, pero en juego fuimos muy dominantes y la no darse el resultado que queríamos, se puede pensar que nos afectó el parón. El equipo buscó por todos los medios, lo intentó y dominamos, pero el plan le salió a Jicaral

¿Qué valoración hace de una segunda vuelta que se jugará sin respiro y con partidos muy seguidos?

La segunda vuelta será muy rápida, pero tenemos plantel para asumir eso. Al final, debemos prepararnos, el calendario es el que está, nos tenemos que ajustar y lo que debemos hacer es clasificar.

¿Qué análisis hace de la primera vuelta?

Esto no es de merecer, se tienen los puntos que uno se gana. Cartaginés tiene una idea muy clara y creo que deberíamos de tener más puntos, por ejemplo, ante San Carlos y Jicaral debíamos de ganar, pero así es esto. El equipo está muy fuerte y me gusta que los muchachos salieron molesto y enojados, porque saben que debíamos sacar la victoria.