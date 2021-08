Géiner Segura: ‘Podemos ser competitivos, luchar y optar por esa clasificación’

¿Es una victoria que demuestra que se debe luchar hasta el final?

Le doy gracias a Dios y al esfuerzo de los muchachos. Fue un partido difícil, complicado por la situación que vivimos y porque la cancha se puso muy rápida. La respuesta fue muy buena de los muchachos ante la adversidad y esto me deja tranquilo. Cuando he perdido, he aceptado, hago las evaluaciones y valoro lo que se da y ahora nos tocó ganar.

En Saprissa se quejaron mucho del arbitraje. ¿Qué dice usted?

Saben lo que pienso de esto. Ellos (los árbitros) tratan de hacer su mejor labor, se equivocan y cometen errores, pero también nos pasa a nosotros los entrenadores y los jugadores. Esta es la línea en la que siempre he querido estar y los respeto mucho porque es difícil la labor de ellos. Duele cuando pasan algunas situaciones, pero es parte del juego.

¿Qué le dice a un camerino cuando hay una montaña rusa de emociones?

Analizamos el juego, tratamos de ver lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Tratamos de no volver a caer en los errores y somos muy detallistas. Le hablo a los muchachos que debemos mejorar y, por ejemplo, ante Saprissa fuimos muy atinados ante el balón parado y eso no pasó con Sporting FC. Busco potenciar lo que hace mi equipo.

Cartaginés vs Saprissa El técnico Géiner Segura tiene al Cartaginés en el tercer lugar del Torneo de Apertura 2021, tras seis fechas disputadas en las que suman 10 puntos. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué valoración hace de Darryl Parker y el nivel que muestra?

Creo mucho en el trabajo, no nos quedamos solo con el talento. Él ha sido una persona fuerte, ha trabajado mucho y me alegra por él, porque se lo merece. Su línea mental le está ayudando para hacer buenas actuaciones, como la que tuvo ante Saprissa.

Ya le ganaron a Alajuelense y a Saprissa. ¿Qué representa esto para el Cartaginés?

Estamos para luchar, para ser competitivos y no podemos dejar de lado que tuvimos dos derrotas muy dolorosas ante buenos rivales. Ahorita el campeonato está así, lo que me mata son los dos marcadores abultados que tuvimos al perder esos dos choques. Tratamos de enfocarnos en lo que viene y analizar, porque esas derrotas son muy fuertes.

”Somos muy críticos y lo que me alegra es que el equipo tiene respuesta y logra reponerse a base de trabajo.Pusimos el corazón, luchamos hasta el final y nos apegamos al plan. La línea es que podemos ser competitivos, luchar y optar por esa clasificación.

Desde el torneo anterior muchos decían que el campeonato era competitivo y otros que era irregular. ¿Cuál es la diferencia entre competitivo o irregular?

Esa pregunta va para ustedes, que son los que hablan de esto. Nosotros los entrenadores no hablamos de esto. Si vemos hoy en día este torneo es competitivo y basta con valorar lo que está haciendo Grecia y el mismo Santos. Hay que ver qué es para la prensa ser competitivo, si es que un equipo debe ganar 10 juegos seguidos y estar a muchos puntos del segundo. Yo veo el campeonato como competitivo.

”A nivel de Cartaginés, hay que mejorar, pero somos competitivos. No nos podemos cegar con la victoria, porque hay mucho que ajustar, pero lo que me alegra es que tuvimos un partido muy complejo y perdimos mal en el juego anterior, pero nos levantamos y la respuesta fue buena”.

¿Qué tan importante es convertir el Fello Meza en una fortaleza?

Tratamos de que el Cartaginés sea fuerte en casa, que cambie lo que se dio en el torneo anterior, donde no éramos sólidos en el Fello Meza. No es fácil, los rivales están bien estructurados y bien dirigidos, pero tratamos de hacer de nuestra cancha una fortaleza.

¿Cómo valora el debut del juvenil Isaac París?

Hay varios muchachos que están con nosotros, tienen capacidad y les damos trabajo. El que se lo gane, tendrá su oportunidad y en el caso de Isaac, ha luchado fuerte, tiene un gran futuro y mucho talento, pero hay que trabajarlo más para que se consolide y no se pierda, sino que pueda competir muchos años a nivel nacional y ojalá internacional.

¿Sale satisfecho con el rendimiento del equipo, pese a que Saprissa los superó por muchos lapsos?

Hoy fuimos muy atinados, tuvimos mucha concentración y Darryl Parker resolvió muchas ocasiones de las que tuvo Saprissa, pero esto es normal en el fútbol. Por ejemplo, contra Guanacasteca acá nosotros generamos mucho y no concretamos, algo que no sucedió hoy.

”Sé que Saprissa llevó el control, pero mi equipo defendió bien y defenderse es un arte. Al final, ganamos por un balón parado y el fútbol es así. No se puede quitar el esfuerzo que hicieron los muchachos”.