Geiner Segura: ‘Me siento capacitado, tranquilo. Tenemos un grupo que puede hacer historia’

Geiner Segura confesó que el Cartaginés tiene los argumentos necesarios para dejar en el camino al Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Después de la gira por México y tras la incorporación de Mauricio Wright como parte del cuerpo técnico, el entrenador Geiner Segura afronta la semifinal del Torneo de Clausura ante Herediano con el objetivo de dejar atrás una serie de altibajos que caracterizó al equipo en la fase regular.

Los brumosos, en la última fecha, perdieron el segundo puesto de la tabla precisamente ante los rojiamarillos, por lo que abrirán la serie este domingo a las 11 a. m. en el estadio Fello Meza, con la intención de sacar un resultado positivo que les permita llevar cierta ventaja al Estadio Nacional.

¿Cómo se han adaptado al trabajo Mauricio Wright y Greivin Mora, como sus nuevos asistentes técnicos?

Estamos muy bien, le hemos sacado mucho provecho a estos días. Lo de Mauricio (Wright) debo aclarar que es un gran amigo, hablamos mucho y la verdad estamos muy contentos con su incorporación y con la de Greivin Mora. Ambos han venido a fortalecernos y con ambos hemos trabajado muy a gusto. Estamos a horas de jugar el primer partido y los muchachos están trabajando para ser de la partida. Vamos a ver cuál es el once que inicie. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho.

¿Qué tan diferente será el Herediano de Hernán Medford con relación al de Jafet Soto?

Es muy difícil hacer un análisis del Herediano, sobre todo sin sus seleccionados. Seguimos algunos partidos de fogueos de ellos. Creo que no va a cambiar mucho, sobre todo por las características individuales. Vamos a ver qué le puede agregar Medford, pero el equipo viene jugando de una forma que le ha dado resultados y con la cual se metió a la zona de clasificación, donde muchos no creían. Vamos a enfrentar a un gran rival.

¿Personalmente cómo se prepara para estos dos partidos?

Nunca pensé que sería una semifinal de esta manera. En lo personal me concentro mucho en el trabajo, pero trato de compartir con mi familia, disfrutarla. No soy una persona muy expresiva, pero estoy muy contento de tener esta oportunidad, de afrontar este reto. Vamos a dar lo mejor, iremos paso a paso para lograr el objetivo. Me siento capacitado, tranquilo. Tenemos un grupo que puede hacer historia.

¿Qué tanto provecho le pudo sacar a los fogueos?

Estos fogueos nos dejaron mucho a nivel grupal, creo que se hizo una mejor conexión. Enfrentamos rivales de alto nivel, sacamos muchas conclusiones de los equipos que nos pusieron a prueba y considero que sacamos mucho provecho, como preparación para lo que viene.

¿Es favorable o desfavorable jugar el partido de vuelta en el Estadio Nacional y no en el Coyella Fonseca?

Son decisiones que toman ellos, pero este equipo siempre ha hecho buenos partidos en el Estadio Nacional. Independientemente del escenario, lo importante es sacar el resultado en casa para tomar confianza y llegar a juego de vuelta con ventaja.

¿Actualmente cómo se encuentra el departamento de porteros?

Kevin Briceño, Marco Cubillo y Emmanuel Brizuela, quien jugó en los fogueos, lo hicieron bien. Cualquiera de los tres está listo para ser tomado en cuenta en la semifinal.

¿Cuáles son las claves para imponerse en esta serie?

Hicimos un análisis de la etapa regular y hay algunos detalles que debemos ajustar. Hay cosas que debemos solucionar. Ofensivamente nos vimos muy bien en la primera fase y es algo que no debemos dejar de lado. En eso vamos a enfocarnos, así como en fortalecer nuestra parte defensiva.