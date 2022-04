Géiner Segura le dio un jalón de orejas a Ronaldo Araya

Si hay un técnico que potenció y le dio toda la confianza al juvenil de Cartaginés Ronaldo Araya, sin duda que es Géiner Segura. Eso sí, en medio de una buena relación entre maestro y alumno también se dan jalones de orejas y es justo lo que hizo el entrenador con el creativo.

[ Cartaginés se dio un gran gusto ante Wálter Centeno y aprovechó la mesa que le dejaron servida ]

Araya es un cambio habitual de los brumosos y pocas veces completa un partido, pero en la goleada 4 a 1 ante Guadalupe Ronaldo desaprobó con gestos la decisión del entrenador de sacarlo en el minuto 61 y Segura no lo pasó por alto.

El estratega de los centenarios dejó en claro que quien está al mando es él y que sus decisiones deben ser respetadas por todos, porque al final busca el bien colectivo. Así mismo, le envió un mensaje directo al “10″.

¿Cómo toma la molestia de Ronaldo Araya al salir de cambio?

Me toca tomar decisiones, yo soy el que define a quién saco y a quién meto y creo que a él (Ronaldo) lo hemos respaldado muchísimo a base de trabajo y él tiene que entender que es un muchacho joven, que viene haciendo las cosas bien, pero debe seguir mejorando para terminar partidos.

”Lo he dicho muchas veces, Ronaldo es un muchacho que tiene mucho talento, pero no se puede quedar solo con su talento, sino que hay que potenciarlo y trabajarlo. Estamos en esto y hablo mucho con él, porque creo en sus condiciones y en él, pero tenemos que seguirlo puliendo. Si se enoja, pues no hay ningún problema, pero el que toma las decisiones soy yo y son pensadas en lo mejor para el equipo”.

Géiner Segura tiene al Cartaginés en la parte alta de la tabla. Los brumosos comparten liderato con Sporting FC luego de 12 fechas disputadas. (Alonso Tenorio)

¿Qué cambió del primer al segundo tiempo ante Guadalupe?

Considero que fuimos dominadores desde el inicio, porque somos un equipo que tratamos de presionar mucho y esto tiene un desgaste. Obviamente que la expulsión nos ayudó a manejar mejor el juego, porque era un partido bastante parejo. En el segundo tiempo salimos con todo a buscar el marcador y esta vez tuvimos la efectividad para llegar a las anotaciones y trabajamos de buena manera el partido.

¿Siente que son los grandes ganadores de la fecha, por los traspiés de Sporting y Alajuelense?

Los demás lo verán, pero lo más importante para nosotros es que sacamos la victoria y que seguimos en zona de clasificación. En realidad, no hemos ganado nada y esto sigue muy cerrado, con muchos equipos luchando para estar arriba. Todos los partidos son cerrado, se juegan muchas cosas en este torneo y lo que más importa es estar entre los cuatro de arriba.

¿Qué busca con los movimientos de Marcel Hernández bajando más al medio?

Tratamos de sacarle provecho a las características de los jugadores. A Marcel lo conocí cuando estaba en Alajuelense y trato de entender el juego de él, pero a Marcel no se le puede tener como ese “9″ de área, sino que tratamos de darle algunos movimientos, que él y el equipo entiendan el juego que más conviene y cuando Hernández sale de la posición, otro tendrá que ocupar ese sitio. Pero esto pasa con varios de los futbolistas, porque Allen Guevara también lo hace y pese a que es un extremo, pasa mucho por el centro. Al final nosotros damos herramientas y los futbolistas son los más importantes.

¿Cómo mantenerse en el liderato en una segunda vuelta que durará mes y medio?

Antes que nada nosotros debemos terminar en zona de clasificación, este es nuestro primer objetivo. Vamos a ir partido a partido y trataremos de alcanzar nuestras metas grupales. Ahorita estamos arriba, pero en dos días tendremos otro partido muy difícil en Pérez Zeledón y debemos de tratar de ganar. Los muchachos creen, ganamos en confianza y nos vamos posicionando en medio de un grupo de equipos que están peleando muy cerca.

¿Cuánta tranquilidad le da contar con una dupla como la de Marcel Hernández y Jeikel Venegas?

Es parte del recurso que tenemos. Contamos con jugadores importantes, tenemos un plantel que nos permite hacer diferentes maniobras y esto nos enriquece mucho el sistema y el modelo de juego. Igual, acá lo que pretendemos es potenciar al jugador y que de lo mejor. Los futbolistas están por encima de todos, porque son los que resuelven y toman las decisiones.