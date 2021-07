Geiner Segura hace lo impensado al verse perjudicado por el arbitraje

Lejos de levantar la voz, lanzar algo al suelo o emprenderla contra todos, el técnico de Cartaginés Geiner Segura hizo lo impensado al verse perjudicado por el arbitraje.

En el empate de los brumosos 1 a 1 ante Guanacasteca, en el Fello Meza, se invalidó un tanto de Víctor Murillo por una posición adelantada inexistente, en el minuto 74. El gol ponía a los blanquiazules adelante, pero el central William Mattus respaldó la decisión del línea Félix Quesada y no lo sumó al marcador.

Segura recalcó que los fallos son parte del juego y pese a que le duele, recalcó que deberían enfocarse en que antes de eso fallaron otras ocasiones.

¿Qué consideración tiene del trabajo arbitral y el gol válido que le anularon?

Esto es parte del juego y el fútbol es así. Los técnicos nos equivocamos en los planteamientos algunas veces, los jugadores igual y también les pasa a los árbitros, porque no son perfectos. A uno le duele, porque bajo el contexto de lo que hicimos, merecíamos el gane. Espero que en otra ocasión no se repita y no se de así.

¿No le genera molestia el tema arbitral?

A uno le duele, porque quiere ganar siempre. Lo que pasa es que si mañana salgo favorecido por un gol fuera de juego, qué voy a decir. Esto es parte del juego y es lo bonito del fútbol. Lo que pasa es que debemos entender que este deporte lo jugamos seres humanos y todos los que estamos involucrados cometemos errores. Acá no es de buscar culpables, sino de buscar razones, pero nunca lo hacemos así.

”Nosotros tuvimos otras opciones para ganar el partido. No nos enfoquemos en la culpa del árbitro, sino en las tres o cuatro ocasiones que tuvimos y no las concretamos. Reitero que salgo muy dolido, pero sé que no lo hacen adrede, siempre se da y yo hasta perdí una final por esto. Es más, se pone el VAR y también se dan los errores.

”Lo que sí espero es que todos crezcamos, que se reduzcan los fallos y en lo que respecta a mi equipo, que seamos más eficaces”.

Cartaginés vs Herediano Geiner Segura no tuvo el inicio que esperaba con Cartaginés y tras dos presentaciones suma solo un punto en el Apertura 2021. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué sensación le queda tras el empate ante Guanacasteca?

Mejoramos muchísimo, controlamos el juego en gran parte del tiempo y tuvimos las oportunidades, pero no las concretamos. Sabíamos la propuesta de ellos y al quedarse con un hombre menos, armaron un bloque más profundo y nos obligó a remar más.

”Considero que hay una mejora, una actitud diferente y se respetó el plan operativo de juego. Bajo esto, hicimos cosas muy buenas, pero el resultado no es bueno. Estamos en esa construcción en la fase competitiva y esperamos seguir mejorando”.

¿En cuántas fechas podría tener definido a su equipo base?

No construimos este equipo a base de 11 jugadoras, sino que alrededor de una planilla de 25 o 26 jugadores. Todos van a tener opciones de mostrarse, ante Guanacasteca hicimos algunos cambios para seguir construyendo y acá todos son importantes y a todos los vamos a utilizar.

”Nadie tiene puesto fijo y por eso a todos les damos el mismo trabajo, para que respondan cuando les toque, ya sea de titulares o ingresen de cambio”.

¿Qué valoración hace de la baja de Kevin Briceño por lesión (fuera un mes)?

Es una lástima, venía muy ilusionado con la Selección, pero es parte de este deporte, los jugadores están expuestos a las lesiones. Esperamos tener listo lo más pronto posible a Kevin y a otros futbolistas que también tienen alguna lesión.

¿Cuándo podrá contar con Arturo Campos?

A Arturo campos lo llevamos en el proceso de adaptación y en esta semana que viene entra de lleno con el grupo. Lo mismo con Diego Estrada, quien ha venido ahí. Vamos teniendo la planilla más cercana a la que armamos.