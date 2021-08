Géiner Segura: ‘Este partido era de mucha presión para los dos’

Alajuelense vs Cartaginés Géiner Segura se vio muy activo en el banquillo brumoso ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuál es la evaluación de la victoria sobre Alajuelense?

Siempre es importante ver que viene evolucionando el equipo. El primer duelo dolió mucho (derrota 4 a 0 en Grecia), pero corregimos y trabajamos. Ahora hicimos cosas muy buenas, felicitamos a los muchachos. Este partido era de mucha presión y gracias a Dios los jugadores comprendieron el plan operativo del juego.

¿Cómo ha logrado que Ronaldo Araya muestre una mejor versión?

Nosotros estamos aquí para ayudar al jugador, él tiene mucho talento, pero también se tiene que ver el sacrificio para verse bien físicamente; eso él lo está haciendo; por dicha lo está entiendo para el bien del equipo.

¿Por qué el equipo se le cayó en el cierre?

Creo que estamos jugando contra un gran equipo, mantener el esfuerzo en los 90 minutos costó al final, pero Cartago hizo muchas cosas buenas, hicimos buen plan operativo. Cartaginés tuvo muchas opciones y eso me llena, porque estamos buscando eso.Hay que revisar el juego porque hay cosas muy buenas y cosas por mejorar, como no terminar el juego tan acosado.

Usted estuvo en Alajuelense. ¿Qué cree que pasa en el equipo que no logra arrancar en este torneo?

Le tengo gran respeto a los colegas y esa pregunta es para ellos. Lo que sí le puedo decir es que nosotros llegamos hoy con un plan para ganar, para tratar de marcar diferencia. Nosotros no iniciamos bien, por lo que el triunfo es importante, nos tocaba durísimo y teníamos que tratar de venir acá y ganar, queremos sacar provecho de esto para lo que viene porque debemos entender que tenemos que ser más sólidos y constantes.

¿Este es un golpe moral para Cartaginés?

Vamos a tratar de hacer las cosas buenas, vamos a buscar análisis. El equipo dio muestras que puede vencer, esto es importante para creer en el trabajo, acá estamos haciendo un esfuerzo todos.

¿Es Alajuelense un equipo predecible?

Yo no creo en eso de ser predecible porque todos los equipos bajo los principios de libertad no son predecibles, ya que hay talento individual, la parte individual de los jugadores siempre se sale y eso no se puede predecir. Ser predecible es muy difícil, porque el jugador se sale del libreto y con eso marca diferencia.