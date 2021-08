Géiner Segura: ‘El fútbol no es de merecer, pero como la vida, también es injusto’

¿Cómo explica una nueva derrota de Cartaginés y cuánto le molesta la mala definición de su equipo?

Hicimos un plan, en determinando momento Herediano llevó el peso del juego y luego lo hicimos nosotros. Sin embargo, el gol es el que manda y determina lo que pasa dentro del terreno de juego. A nosotros nos ha costado mucho anotar, pese a que generamos las opciones.

”Nosotros (cuerpo técnico) nos concentramos en elaborar un plan, que ellos (futbolistas) lo traten de ejecutar y potenciamos al jugador, pero al final ellos toman decisiones.

”No era para que perdiéramos 2 a 0 ante Herediano, el trabajo que hizo el equipo no era para esto. Sin embargo, el fútbol tiene esta particularidad y pese a que tuvimos momentos claves, no resolvimos el choque. Mientras estábamos 0 a 0 era un juego clave y hasta pudimos estar arriba en el marcador antes de que el adversario concretara”.

Cartaginés tiene una idea clara de juego con usted, pero esto debe ir de la mano con los resultados y no se le dan, ¿cuánta presión siente en este inicio de torneo?

En el Cartaginés y en cualquier equipo grande siempre hay presión. Si se está arriba, hay presión y si no se está, también la hay. El resultado en números no es el que queremos, trabajamos para otra cosa. Evaluamos mucho el juego, pero hay situaciones en las que deberíamos de tener la eficacia para matar los partidos.

”Si hablamos de lo futbolístico y lo que el equipo desarrolla, se ven cosas muy buenas, pero el resultado no. Debemos buscar el resultado y desde que asumí dije que no iba a poner excusas, así que pongo la cara y acepto que estamos donde no queríamos.

”Eso sí, soy claro en que el equipo hace un gran esfuerzo y no se ve el resultado. El fútbol no es de merecer, pero como la vida, también es injusto. Algunas veces se hace mucho y se obtiene poco y en otras se hace poco y se obtiene mucho. Debemos de estar más finos”.

Cartaginés vs Herediano Géiner Segura sacó victorias importantes ante Alajauelense y Saprissa, pero ha sido muy inconstante y se ubica en el octavo lugar. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿La falta de definición es la causante de los problemas del fútbol nacional?

No podría decir que es que el jugador siente desesperación, sino que es una toma de decisiones en los momentos justos y claves de los juegos. Es de tener la capacidad para definir en ese momento clave. A nosotros no solo nos han fallado opciones de gol los delantero, sino que también los volantes y los extremos.

”Si me enfoco a nivel grupal, siento que estamos más cerca de llegar a donde pretendemos. Es de ponernos más finos, tener más paciencia y tranquilidad”.

¿Qué cambia de un partido bueno ante Alajuelense o Saprissa, con respecto a los demás rivales?

No es que el equipo cambie... No puedo decir que el fútbol es injusto, sino que hay una parte de capacidad para definir y otros equipos la han tenido. A nosotros nos ha costado mucho y pese a hacer un buen juego ante Herediano, perdimos.

”Entiendo a la prensa y nuestra afición, esto es de resultados y muy pocos ven las maniobras de un equipo, el plan operativo o las opciones que se generan. Nos basamos mucho en el resultado y nosotros que estamos a la cabeza, también lo buscamos”.