Géiner Segura descifra por qué Alajuelense y Cartaginés son tan diferentes pese a sus similitudes

Cartaginés y Alajuelense terminaron el Torneo de Clausura 2022 el 6 de julio, ambos disputaron los mismos partidos el certamen anterior, fueron los últimos en competencia y en un abrir y cerrar de ojos ya estaban en competencia casi que de inmediato. Ninguno tuvo pretemporada, menos tiempo para recuperarse en lo físico y mental, pero el técnico brumoso Géiner Segura recalcó que no se les puede juzgar igual.

Segura descifró por qué los dos finalistas del Clausura 2022 son tan distintos, con los blanquiazules al borde de la eliminación en el Apertura 2022 tras perder 2 a 1 ante Sporting FC (fecha 13) y con la Liga cerca de meterse en semifinales.

¿Cómo explicar esta nueva derrota al no contar con nueve jugadores?

Realmente tratamos de competir, dije que lo íbamos a hacer hasta el final y los muchachos hicieron un buen esfuerzo. Fuimos competitivos con lo que teníamos y con lo que presentamos ante Sporting. No puedo recriminar nada a mis jugadores, trabajamos con los que estaban disponibles e hicieron un presentación digna.

”Sentimos la derrota, porque queríamos seguir compitiendo y estando en la lucha. Igual, les dije a los muchachos que quedan tres juegos y hay que seguir peleando. Me quedo con el esfuerzo, porque pese a las ausencias hicimos un buen partido, aunque es claro que los resultados mandan”.

¿Viene el tiempo de la evaluación en el Cartaginés para entender qué pasó y lo que se viene?

Ha sido una situación muy compleja la que he hemos vivido y lo sabíamos. En este juego ante Sporting Dylan salió lesionado nuevamente, pero es parte de esto. No es excusa, pese a que suene así, porque comparan a la Liga con el Cartaginés y dicen que terminamos de la misma manera. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que evaluar, no es solo que terminamos iguales en la misma final, sino que nosotros fuimos campeones y se dieron otros aspectos y otras condiciones. Además, a nosotros nos agarró el Torneo de Copa bastante rápido y fue competitivo.

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, no la pasa nada bien con su equipo en el Torneo de Apertura 2022, pese a que es el actual campeón nacional. (Jose Cordero)

”Me quedo con el esfuerzo que ha hecho este grupo, todos han terminado muy cansados y le hemos tratado de dar más herramientas a los jóvenes, para que este equipo pueda competir. Ahora viene una evaluación, pero como nos dijo el presidente, no estamos renunciando, sino que hay equipos que se juegan mucho y tenemos que ser muy leales. Queremos sumar lo más posible y ser leales con el torneo.

”Acá hay un compromiso enorme, pero hay que entender también que hay una parte fisiológica que tal vez teníamos que planificar mejor, pero no nos dio tiempo. No pudimos tener un periodo de inicio como se debe en todo”.

¿Por qué salió tan molesto?

Salgo molesto porque a nadie le gusta perder. Independientemente de la forma en la que estamos, uno quiere salir a competir y es que estamos en una institución muy grande. La molestia es también porque uno ve el esfuerzo que hizo el equipo y porque siempre tenemos la ilusión de clasificar. Nos hemos llevado muchos golpes en el camino, pero no ponemos excusas de nada, acá estamos poniendo la cara. Sigo recalcando que estoy muy satisfecho con el sacrificio y el compromiso de mis jugadores.

A pesar de todo, los muchachos se están jugando la vida. Todos vieron la banca que teníamos ante Sporting, era de U-20, pero sea lo que sea, quiero ganar siempre.

¿Cómo afrontar los últimos tres partidos?

No podemos pensar que todo está perdido. Representamos a una institución muy grande, debemos ser leales y salir a competir. Si los números dan, hay que luchar siempre.

¿Recuperará a algún jugador para el fin de semana?

Vamos a seguir evaluando quiénes están listos y con quiénes contamos. Algunos están muy cerca de recuperarse, pero está también la parte de readaptación física. A mi me dicen que el jugador ya está, pero luego de un mes o dos meses de no jugar no lo puedo poner a competir 90 minutos, porque se me va a lesionar de nuevo. Igual, le vamos a hacer frente con lo que tenemos.