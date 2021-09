Géiner Segura deja ver su frustración con un Cartaginés que se cansa de fallar

¿Qué significado tiene esta victoria?

Lo primero y lo más importante era ganar. Tuvimos un accionar bastante bueno en la primera parte y contamos con muchas ocasiones de gol, que se generaron con buenas elaboraciones.

”Uno entiende que el fútbol es así, pero hay molestia porque no podemos terminar un partido así, luego de tantas opciones que generamos.

[ Cartaginés sufrió de más porque así lo quiso ]

”Esa falta de eficacia nos impide ganar los juegos más tranquilos. Eso sí, me deja satisfecho la creación de juego como tal, porque presionamos bien y elaboramos bastante”.

¿Cómo hacer para que no se desperdicien tantas ocasiones?

Este deporte tiene estas situaciones. En los entrenamientos siempre practicamos definición y lo hacemos bajo presión, para que el delantero se acostumbre a definir en velocidad. Sin embargo, en la cancha ya son ellos los que toman las decisiones.

”Cartaginés viene creando mucho y espero que se nos abra más el marco, para que un trabajo tan bueno como el que se hizo ante Pérez Zeledón se vea reflejado en el marcador”.

El tema de la definición se soluciona contratando otro delantero, insistir en las prácticas o buscar en liga menor a ver si se incrementa la competencia. ¿Por cuál de estas posibilidades se inclina al sufrir problemas tan serios de definción?

El plantel está cerrado, no podemos salir al mercado a buscar jugadores que tal vez no tengan ritmo. La búsqueda la debemos hacer acá en la misma institución y trabajar aún más. No tengo duda que generando tanto y dominando los juegos, pues vamos a encontrar el gol.

”Conseguir el goleador en el mercado no es fácil y por eso cobran caro. Vamos a insistir, darles más trabajo y esperamos que se nos abra la portería”.

¿Qué le puede dar diferente Dylan Flores a Cartaginés, si su paso por Alajuelense no fue bueno?

Creo que sí tuvo una etapa buena en la Liga, porque fue parte de la 30 y cumplió su rol ahí. Dylan tiene condiciones muy buenas, personalidad con la pelota y nos puede aportar mucho. Vamos a ocupar de todos y apuntamos a darle la confianza a cada futbolista para que nos aporte.

¿Qué piensa de la falta de eficacia de Róger Rojas?

Esto no es solo de Rojas, sino que es una deficiencia que viene pasando en nuestro fútbol. Estamos careciendo de ese jugador que todos queremos.

”Nosotros creemos en Rojas, es un goleador, está trabajando bien, genera las opciones y esperamos que encuentre las anotaciones. Lo mismo con Andy Reyes y con los otros muchachos, porque no podemos depender de un solo futbolista”.

¿Cómo se encuentran William Fernández, Heyreel Saravia y Carlos Barahona?

No sé quién dijo que estaban lesionados. Ellos quedaron fuera por decisión técnica y no por otra situación.

¿Cuánto falta para ver al Cartaginés que usted visualiza?

Creo que esto se basa en trabajo. Tratamos de ir mejorando, que lo bueno se mantenga y corregir lo malo. Solamente así se puede crecer.

”Este equipo produce, pero le ha faltado eficacia. Confío en que con lo que hacemos en las prácticas esto se soluciones y que así podamos concretar más”.

Cartaginés vs Herediano El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, es autocrítico y reconoció que los fallos ante el arco los complican de más en el Torneo de Apertura 2021. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Considera que Ronaldo Araya debería de estar en la Selección?

Hay que tener empatía con el entrenador, porque él es quien ve a los jugadores y hace las valoraciones. Nosotros debemos potenciar a los futbolistas y que rinda en el club, para que con base en esto se merezca ir a la Selección.

”Si yo fuera el seleccionador, daría un criterio de Ronaldo, pero no lo soy. Como entrenador de Cartaginés sí puedo decir que estoy contento con la evolución de Ronaldo. Sin embargo, me mantengo en una línea de respeto y no voy a candidatear a ningún futbolista”.