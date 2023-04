Géiner Segura deja entrever que se vienen cambios importantes en Puntarenas FC

Géiner Segura dejó ver su frustración y también su tristeza, tras la derrota del Puntarenas FC 2 a 1 ante Guadalupe FC. Segura no acumula dos meses en el PFC, pero su aventura en el equipo está muy lejos de los que se imaginó y por lo mismo, dejó entrever que se vienen cambios importantes.

Géiner suma cinco derrotas y solo un gane con los chuchequeros. Cayó frente a Herediano, Santos y Pérez Zeledón como visitante. Mientras que en el Lito Pérez perdió contra San Carlos y los guadalupanos y solo superó a Saprissa.

Si bien los Tiburones no pelean ni arriba, ni abajo y este timonel no armó el plantel, se siente responsable por lo que pasa y no se descarta que las decisiones pasen por su puesto o por futbolistas. Será junto a Wálter Centeno, gerente deportivo, con quien se defina todo.

- ¿Qué le está pasando a este Puntarenas?

- Tengo que aceptar que el rendimiento no ha sido bueno conmigo como técnico. Soy muy autocrítico y es que hemos trabajado mucho, tenemos un grupo que se esfuerza y hay cosas buenas que los jugadores hacen dentro del campo, pero no tenemos contudencia y con poco nos ganan un juego.

”Es muy reiterativo decir que se tienen muchas opciones, si al final se pierde el juego. Es muy dolorosa esta derrota contra Guadalupe.

”Soy muy claro que en mi gestión acá nos ha costado mucho el resultado. Voy a pensar bien las cosas y tomaré algún tipo de decisión, pero no puedo seguir así. En el campeonato se están jugando muchas cosas y no podemos seguir tan relajados”.

Géiner Segura llegó a Puntarenas a finales de febrero y hasta ahora su experiencia no ha sido nada buena con el PFC. (JOHN DURAN)

- ¿Qué tipo de decisión va a analizar en las próximas horas?

- El análisis es ver qué es lo mejor para la institución. Tengo que sentarme a hablar con el dueño, la presidenta y Wálter Centeno.

”Hay que hablar, porque representamos a una gran afición y no es justo que estemos pasando por este momento. Los muchachos se esfuerzan, es un grupo muy unido, pero no solo vale esto, hay que ganar”.

- ¿De qué quiere hablar con el dueño, la presidenta y Wálter Centeno?

- Es general, del equipo y de lo personal. Es bueno sentarse cuando las cosas están así y no caminan. Tenemos que analizarnos todos, cuerpo técnico y jugadores. Además, es bueno replantearse cosas, porque no podemos estar en esa etapa, de que como nos vemos en la mitad de la tabla, pues estamos relajados.

”Soy una persona a la que le gusta ganar. En el tiempo que tengo de dirigir me ha ido bien y pienso siempre en representar como se debe a la institución”.

- ¿Puntarenas era lo que se imaginaba?

- Sí. Entendemos que acá hay una gran afición, una gran historia que respalda y hay mucha presión. Sentarse en este banquillo no es fácil, porque sabemos lo que genera y quiere esta afición. Cuando llegué acá analicé muy bien, hablé de lo que queríamos para el club, pero uno debe ser claro cuando el resultado no se da.

”Podemos trabajar, pero al final no vemos el resultado. Somos muy emotivos y les decía a los jugadores que ese es el gran tema nuestro.

- ¿Cómo está el camerino ante este tipo de situaciones?

- Golpeado. No soy ciego y por más que digan que se jugó bien, acá lo que manda es el resultado. Habría preferido llegar dos veces, como lo hizo Guadalupe, y ganar. No es la forma que me gustaría, pero tendría tres puntos más y por esto nos lleva a ser más mezquinos al plantear algo.

”El fútbol no te premia, el jugar bien aveces no te premia; así es este deporte tan maravilloso. Aveces hay momentos en los que se hace poco y se obtiene mucho, mientras que en otros haces mucho y obtienes poco”.