Géiner Segura defiende con uñas y dientes a Cartaginés en medio de la derrota

Cartaginés no pudo con Herediano y terminó cayendo en su propio estadio (1 a 0) en un partido clave, que catapultó más a los florenses y sembró aún más dudas en los brumosos. En medio de la derrota, el técnico Géiner Segura no se dio por menos y recalcó que su equipo “está más vivo que nunca” y peleará por un boleto hasta el final.

Géiner Segura se mostró molesto e inquieto durante el juego en el que Cartaginés perdió ante Herediano 1 a 0. (JOHN DURAN)

¿Esperaba un partido tan cerrado y amarrado?

Sí. Son partidos cerrados porque se juega mucho. Lo planificamos para intentar ganar, el equipo buscó y tuvo nuestras opciones, aunque no muchas. El rival tampoco contó con tantas ocasiones, pero aprovechó una alternativa y marcó.

¿Cómo mira el cierre de cara a las opciones de clasificar?

De nuevo se dio una jugada de penal y no se nos pitó, pero es que ya son ocho así que no nos sancionan y van al resultado. Igualmente, debemos seguir y salimos con la frente en alto, porque hicimos muchas cosas buenas.

”Todo está muy parejo y visualizo encuentros de este tipo. Tenemos que luchar con todo en estas tres fechas que nos faltan para lograr meternos entre los cuatro”.

¿Le hizo falta ambición o personalidad en su grupo para sacar el resultado?

La ambición la tuvimos los dos equipos bajo un plan de juego, pero Herediano encontró su gol. El rival tampoco es que tuvo seis opciones de anotar y aunque nosotros tampoco, al menos pegamos una en el palo y el portero sacó otra.

”Así van a ser todos los partidos que restan, ya vimos el clásico que fue igual, de mucha lucha y entrega. Me quedo con que Cartaginés está más vivo que nunca y dependemos de nosotros”.

¿Qué buscó con los cambios?

Más que todo los saqué (Ronaldo Araya y Allen Guevara) para refrescar, porque los regresos no eran los mismo. Sabemos lo que nos dan con su calidad, pero fue para refrescar y luego para pasar a utilizar dos puntas más nominales para buscar el juego.

Dependen de ustedes mismos para clasificar, ¿es el momento de la verdad para que ustedes entiendan que se juegan todo?

A nivel general, este tiene que ser un cierre a todo o nada. Estamos claros que dependemos de nosotros, tenemos tres fechas importantes, las vamos a evaluar, iremos paso a paso y vamos a planificar bien.

”Cartaginés todavía está vivo, dependemos de nosotros para clasificar y esperamos que al final del camino estemos ahí”.

¿Qué valoración hace del juvenil Daniel Chacón?

Chacón predica con la excelencia y me voy a tomar el tiempo para destacarlo, porque es importante. Por ejemplo, si se le dice a Chacón que recoja una botella, él no solo va y lo hace, sino que da más y limpia el lugar. Daniel tiene unos principios en su profesión que son muy altos y me alegra mucho por él todo lo que está viviendo.

”Hablo en específico de Daniel porque me preguntan, pero acá muchos han hecho cambios importantes y hay que destacar lo que hace este grupo”.

¿Siente que los errores arbitrales son adrede en contra de Cartaginés?

Jamás voy a pensar que es adrede, eso sería exponer a los árbitros y sigo confiando que hay honestidad en nuestro fútbol. Simplemente es que se han equivocado más en nuestra contra. Sin embargo, tenemos las imágenes de acciones en la que nos han afectado y eso pudo cambiar el resultado.

”Este deporte es de seres humanos y todos cometemos errores. No es fácil y a uno le duele, pero todos debemos planificar, mejorar y seguir creciendo”.

¿El parón del campeonato le afecta o beneficia?

A como terminamos este juego ante Herediano, creo que nos beneficia el parón para recuperar jugadores. Tenemos golpeados y seguimos con problemas de expulsiones.

”Ahora que se viene este parón, tenemos todo planificado, vamos a aprovechar el tiempo y a manejarlo bien”.