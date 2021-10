Géiner Segura cambia en busca de un Cartaginés que derribe sus barreras

En un deporte como el fútbol, en el que se vive de resultados y más aún cuando se está en un equipo como el Cartaginés, donde la presión está al límite por triunfos, es imposible cerrarse en una idea. El técnico Géiner Segura entendió a la perfección esto, optó por cambiar y buscar lo que más le conviene al club.

Allen Guevara (izquierda) es uno de los jugadores clave para el técnico Géiner Segura (derecha) en el repunte de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Segura logró que los brumosos se posicionaran como el plantel que más remates realizaba, en un momento del Torneo de Apertura 2021, también consiguió que sus dirigidos mostraran un fútbol vistoso, con buena generación y dinámica. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron y al verse contra la pared, se inclinó por ajustar.

Ahora los blanquiazules no tienen problemas en replegarse, armar un bloque atrás y jugar a la contra, tal y como lo hicieron ante San Carlos. Al final les sirvió y se impusieron ante los Toros 1 a 0, lo que los tiene peleando por meterse entre los cuatro mejores y por lo mismo, Segura seguirá abierto a acoplarse a lo que se necesite.

“Manejamos un modelo abierto, no somos cerrados y bajo esa línea tratamos que nuestro sistema y nuestra idea tenga muchas maniobras y se adapten en función del rival. Lógicamente acá prevalece más el resultado, que el juego. La prensa y la misma afición no valoran mucho el juego, porque si se hace muy buen partido y no se gana, no sirve de nada. Lo que nos concentramos es en sacar el resultado y por lo mismo, en San Carlos modificamos, buscamos más la contra y se dio bien”, dijo el entrenador.

Para la fecha 16, el conjunto de la Vieja Metrópoli tiene a mano derribar una de sus grandes barreras, ya que hasta ahora no pudo ligar tres victorias al hilo (viene de derrotar a Alajuelense y los norteños). La posibilidad para acabar con su racha se le presenta en casa y contra el Sporting FC (lunes, a las 8 p. m.), un rival directo.

Así mismo, esta jornada tiene una particularidad para los centenarios y es que cuatro de los cinco rivales que lo superan en la tabla juegan entre ellos, por lo que se quitarán puntos y esto le permitiría a Géiner y sus dirigidos escalar, siempre que aprovechen su chance. VEA ABAJO: detalle de la fecha 16.

“Estamos tratando de hacer lo humanamente posible para clasificar. Trabajamos, le hacemos entender a los muchachos que esta jornada es sumamente importante para nosotros por lo que se puede dar. No queremos contar con nadie, sino pensar solo en lo que nosotros hagamos y así no depender de ningún otro resultado. Tenemos una buena oportunidad para tratar de estar en esa zona de clasificación”, agregó el estratega.

Cartaginés tiene bajas importantes por lesión y para enfrentar a los josefinos difícilmente estarán José Gabriel Vargas, Ryan Bolaños y Elmer Güity. Mientras que Róger Rojas es duda.

Quien sí regresa es Ronaldo Araya, tras cumplir con su sanción por doble amarilla, y Heyreel Saravia ya realiza trabajos en cancha.

“Llevamos la misma cantidad de puntos que en la primera vuelta, así que lo que necesitamos ahora es ligar tres o cuatro victorias más para hacer diferencia. Estamos en un momento bueno, le hemos sacado provecho a los últimos dos resultados y nos volvimos a ilusionar. Ahora viene otro partido en casa y para darle valor a esto que se hizo previo, debemos sacar el resultado el lunes”, concluyó el técnico.

Los brumosos no clasificaron en el certamen anterior y por ende, la presión es mucho mayor en el Apertura. Segura ya pasó por un momento complejo en la que se meditó su continuidad, pero se recuperó y ahora apunta a meterse entre los mejores cuatro en un torneo en el que entre el segundo y octavo hay apenas cuatro unidades de diferencia.