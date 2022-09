Géiner Segura califica como fracaso el desempeño de Cartaginés a un día de enfrentarse a Alajuelense

Cartaginés está cerca de despedirse del Torneo de Apertura, de culminar la defensa del título y Géiner Segura, técnico de los brumosos, reconoció en conferencia de prensa que su equipo fue un fracaso.

“Estoy muy claro que nosotros en este torneo no logramos ninguno de los objetivos que queríamos y esto es un fracaso para el Cartaginés. Teníamos expectativas y se hizo una inversión importante para reforzar el equipo, estamos expuestos de alguna manera a cosas que se nos salieron del control como las expulsiones y las lesiones”, dijo Géiner, quien reconoció que él es el responsable del fracaso.

Géiner Segura consideró que el partido ante Alajuelense es: "Un buen juego para que los muchachos salgan a competir". (Rafael Pacheco Granados)

¿Usted es el único responsable del fracaso?

Como cabeza del equipo el fracaso lo asumo yo, trato de analizar todo lo sucedido, pero no vamos a esconder que teníamos expectativas muy altas en el torneo que estábamos participando. Mínimo teníamos que clasificar y ahora nos tocará hacer un análisis muy profundo. Si hay alguien responsable acá absoluto es mi persona. Teníamos que hacer una mejor presentación en Concacaf y aquí lo mínimo era clasificar, asumo la responsabilidad como la asumí en instantes donde vivimos grandes momentos.

¿No cree que es muy fuerte con la crítica al responsabilizarse usted solo de lo que le sucedió a Cartaginés?

Hay cosas que son compartidas, pero quien toma las decisiones finales y quien lidera el equipo soy junto al cuerpo técnico y somos responsables de lo que pasa en la institución. Lógicamente está el otro contexto, el día a día, lo que pasa en el terreno de juego, cómo se desenvuelven los muchachos y no me cabe la duda que tuvimos muchas lesiones y expulsiones, pero el responsable de lo que pasó acá soy yo, No voy a defender algo que es indefendible.

Cartaginés enfrenta mañana a las 6 p.m. a la Liga y el timonel blanquiazul espera cerrar bien este juego y la última fecha del certamen.

“Hicimos el plan de juego y esperamos llevarlo a cabo de la mejor manera. Sabemos que enfrentamos a un gran rival y nosotros debemos representar bien a la institución y tenemos que hacer lo mejor posible para culminar de la mejor manera y vamos a luchar hasta el final”.

Respecto a la presencia de Marcel Hernández, Segura afirmó que recién se reintegró al equipo, su estado físico no está al ciento por ciento y lo que le piden es colaboración unos minutos en los partidos. Para él por el aspecto de motivación es importante que el equipo recupere a Marcel, quien hace un gran esfuerzo para ayudar al grupo.