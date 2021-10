Geiner Segura aún se ilusiona con llevar al Cartaginés a un objetivo que pocos creerían

Geiner Segura comentó que su equipo ha tenido la capacidad de sobreponerse a las adversidades en el campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo analiza el juego entre dos equipos que vienen con rachas muy positivas?

Lo más importante para nosotros es elevar el rendimiento del equipo como tal. Estamos en un momento bueno, en el cual el equipo tiene mucha confianza, por lo que tenemos objetivos y metas claras. Sabemos que Herediano es un buen equipo, será un partido muy disputado, con dos planillas que buscarán estar allí. En nuestro caso entre los cuatro primeros, pero al final esto es de los jugadores y las individualidades serán para potenciar cada uno de ellos.

De ganar al Herediano matemáticamente, aún pueden aspirar al liderato. ¿Es un objetivo?

Vamos a tratar de ganar, de ser fuertes en casa y después de allí tenemos tiempo para preparar los otros juegos y si nos alcanza para pelear el primer lugar, pues esperaríamos por esa opción. Al final nosotros también queremos ese primer lugar, sabemos que no dependemos de nosotros, pero si nosotros ganamos nos acercaría y nos llenaría de ilusión de competir por ese primer lugar. De momento viene el Herediano y buscaremos sacar el resultado para seguir allí.

¿Tiene un número de puntos establecido para poder clasificar a las semifinales?

No me gusta sacar números, o una cifra clave. Vamos a buscar los puntos que necesitemos para que nos alcance y estar entre los cuatro primeros del torneo. Al final no dependemos de lo que no hemos hecho, así que primero vamos a pensar en el Herediano. Ya tendremos un chance para pensar en Pérez Zeledón Santos y Jicaral, por lo que iremos partido a partido.

En esta temporada tienen ventaja ante Alajuelense y Saprissa en cuanto a resultados. ¿Cuál es la clave para haber salido airosos?

Independientemente si es Saprissa. Alajuelense o Herediano, planificamos y le damos la misma importancia. Hacemos un plan de juego en función del rival. Creo que lo más importante es que el equipo hizo cosas importantes en momentos decisivos. Esto es de los jugadores, siempre planificamos para ganar. Algunas ocasiones se han dado, otras no, pero Cartaginés siempre está obligado a ganar.

¿Le preocupa que en los últimos juegos su equipo viene anotando pocos goles?

Siempre, en la línea de trabajo nuestra, tratamos para que los jugadores estén constantemente tomando decisiones en el último tercio. Siempre lo trabajamos, pero son ellos los que toman las decisiones importantes. Esperamos que nuestros jugadores tomen esas buenas decisiones y no solo depender de un gol. Me gustaría ganar por más de dos anotaciones, pero también hay que tomar en cuenta que hemos mantenido el marco en cero. Siempre tratamos de mejorar.

¿Dónde está la clave para un Cartaginés que nunca se rinde a pesar de la adversidad?

El fútbol es como en la vida, uno no se puede rendir, tiene que luchar. Les digo a los muchachos que en algún momento vamos a tener alguna adversidad dentro del juego como tal y debemos proponer salir de esa adversidad lo más rápido. Mientras el árbitro no pite el final del juego debemos luchar hasta el último minuto y ellos lo han atendido.

A nosotros hay seis acciones claras de penal que no nos han pitado, nos anularon un gol válido. Hemos tenido que luchar incluso contra esas acciones que han sido determinantes para el equipo, que han influido en el marcador. Nos han expulsado jugadores como equipos muy fuertes, pero el equipo no renuncia

¿Podrá contar con el hondureño Róger Rojas?

Rojas está muy cerca de su recuperación y cuando esté será tomado en cuenta, así como todos los jugadores del plantel. Róger ya está realizando trabajos de cancha, pero vamos a ver cómo lo manejamos en este día que falta.

¿Le preocupa el parón del campeonato, por la Selección?

Con respecto al parón vamos a hacer un análisis en nuestra planificación para no perder ese ritmo que tenemos. Entendemos que la competencia en el día a día en los entrenamientos es diferente, pero trataremos de hacer una buena planificación para tener un buen cierre del torneo.