Géiner Segura acepta las críticas ante la irregularidad de Cartaginés

Cartaginés sigue inmerso en la irregularidad. ¿Cómo interpreta estos resultados?

Siempre hacemos planes para ganar y tener resultados positivos, pero lamentablemente no aprovechamos esos juegos en los que ganamos para ser un Cartaginés con más confianza y más atrevido. Lo hacemos algunas veces, pero no es siempre.

”El resultado es malo, pero yo analizo mucho cuando gano y cuando pierdo y me parece que mucho de lo que pasó en este partido es que no fuimos efectivos. Generamos muchas opciones de gol y no se dio, así que ahora toca revertir lo más rápido posible.

”Creo que en general el torneo está así, todos andamos muy cerca, pero no evadimos responsabilidades, porque Cartaginés debía sumar de a tres jugando en casa”.

Géiner Segura tiene a Cartaginés en el quinto puesto del Apertura 2021, tras siete fechas en las que suma 10 puntos.

¿Guadalupe le ganó en la lectura de juego?

Tengo otro análisis. Sabíamos que nos podían presionar, pero no me parece que sufrieramos y en realidad, tuvimos más opciones de gol. Eso sí, no le podemos quitar méritos al rival, porque tuvieron la efectividad de hacer el gol y nos ganaron.

”Tengo que ver el partido en casa, con más calma y hacer las valoraciones con los muchachos, para detectar qué fue lo que pasó”.

Se le vio un poco pasivo en el banquillo. ¿Por qué?

Pasivo no, uno siempre pasa ocupado, se concentra en el juego y toma decisiones. Queremos encontrar ese Cartaginés sólido, que salga siempre a buscar el juego, que lleve el peso de los partidos y sea contundente.

”Sin embargo, el fútbol tiene estas particularidades, porque por ejemplo, en el partido anterior contra Saprissa ellos llevaron el peso y nosotros lo ganamos en una acción a balón parado, pese a contar con pocas ocasiones. Mientras que frente a Guadalupe fue lo contrario y nos terminaron ganando, porque no tuvimos la capacidad de definir.

El sábado enfrentarán a Herediano. ¿Qué se puede esperar de Cartaginés para ese choque?

A como está el torneo, todos los partidos van a ser muy importantes y muy duros. Sabemos que si se gana un juego se está arriba y si se pierde se cae a la mitad. Se nos viene un duelo complejo, sabemos lo que es Herediano y ahora nos toca hacer un buen análisis y prepararnos para ganar.

”Lo que necesitamos ahora es que el grupo reaccione lo más rápido posible, porque perdimos un juego que tuvimos muy a nuestro favor. Nos quedamos mucho con el resultado, pero hay más que analizar”.