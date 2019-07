De repente llegas al hall y giras a la derecha, segunda o tercera sala, primera cama a la derecha, está el nombre escrito en la pared haciendo referencia al paciente hospitalizado: Erick Marín. No me lo contaron. Fui a verlo. No, por la foto ni tampoco para llevarme los aplausos. Fui porque lo conozco por algo así como más de 12 años. Llegué, charlamos un rato largo conocí a sus compañeros y me pidió algunas cosas que le estaban haciendo falta y por ahí una gaseosa con la cual quería sacarse el antojo.