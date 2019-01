“Esto es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida, fue muy difícil llegar y finalmente tomar una decisión de hacer un cambio, no era solo dejar de consumir drogas, era cambiar toda mi forma de pensar, todo estaba corrompido por las sustancias, ahorita no me arrepiento de haber pasado ese proceso de cambio, todo lo que he recibido y trabajado vale la pena. Yo me prometí, cuando empecé con el proceso de recuperación, no callar y ser abierta con este tema”, citó.