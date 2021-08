Gabriela Guillén, Jennie Lakip y Marilenis Oporta tienen una coincidencia en Alajuelense

Gabriela Guillén es una de las jugadoras más regulares de Wílmer López. Fotografía: Prensa Alajuelense

Alajuelense cerró con nota 100 la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2021 del fútbol femenino.

En siete partidos, la Liga tiene igual número de victorias. Es el equipo más goleador con 26 tantos y es el que menos anotaciones percibe, con apenas seis.

Pero dentro de la regularidad que muestran las leonas de Wílmer López hay tres jugadoras que hasta el momento resultan inamovibles en el once estelar del Pato.

Se trata de Gabriela Guillén, Jennie Lakip y Marilenis Oporta.

Así lo corroboramos al repasar las siete formaciones que ha elaborado López en este campeonato. El detalle lo puede observar en este recuadro:

Jugadora salió

como titular Fecha

1 Fecha

2 Fecha

3 Fecha

4 Fecha

5 Fecha

6 Fecha

7 Yalitza Sánchez Sí Sí No No No Sí No Noelia Bermúdez No No Sí Sí Sí No Sí Gabriela Guillén Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Fabiola Sánchez Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Lixy Rodríguez Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Mariela Campos Sí Sí Sí Sí No No No Sianyf Agüero Sí Sí Sí No No Sí Sí Alexandra Pinell Sí Sí Sí No Sí No No Jennie Lakip Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Raquel Rodríguez Sí Sí Sí Sí Sí No No Fabiola Villalobos Sí Sí Sí Sí Sí No No Viviana Chinchilla No No No Sí Sí Sí Sí Kenia Rangel No No No Sí Sí No No Marilenis Oporta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí María Paula Arce No No No No No Sí Sí Valery Sandoval No Sí No No No Sí Sí Fernanda Barrantes No No No No No Sí Sí Natalia Mills No No No No No Sí No

“El profe me ha dado la confianza, he podido aportarle al grupo con minutos, con estar ahí, en los entrenamientos también, es algo que me caracteriza y que me gusta en realidad, darlo todo siempre en cada entrenamiento”, expresó Guillén.

La lateral que el domingo pasado jugó como defensa central dijo que si bien es cierto en la primera ronda les fue bastante bien, eso ya pasó.

“Estamos con la mentalidad puesta en la segunda ronda, pensando en lo que viene. Seguimos trabajando con el mismo compromiso, con la misma seriedad, porque todos los equipos vienen haciéndolo de buena manera”.

¡Este jueves nuestras leonas se entrenaron para seguir a paso firme en el Clausura 2021 y visitar mañana a Dimas Escazú! 🔴⚫️🔴 pic.twitter.com/kjTXVc0qLA — L.D.A. (@ldacr) August 19, 2021

Con la reincorporación de la atacante María Paula Salas la Liga prácticamente tiene a todo su equipo completo y Guillén afirma que hay mucha competencia.

“Nos vamos entendiendo mejor partido a partido, desde el primer partido hasta el último ha habido una mejoría bastante buena y vamos por más. Lo que queremos es tener buen ritmo antes de que termine la segunda ronda y pensar en lo que viene”.

La octava jornada empezará este viernes, con la visita de Alajuelense a un Dimas Escazú que está en el segundo lugar de la tabla, seis puntos por debajo de las rojinegras.

“Intentaremos hacer el mejor partido posible para ganar y que se refleje que la primera vuelta no ha sido coincidencia, que el rendimiento de nosotras viene creciendo todavía más, sacar una ventaja y estar un poco más tranquilas en la punta”, argumentó Guillén.

La jornada

Viernes 20 de agosto

Dimas Escazú - Alajuelense

Hora: 7 p. m.

Transmisión: TDMás

Domingo 22 de agosto

Suva Sports - Pococí

Hora: 2 p. m.

Transmisión: TDMás

Coronado - Herediano

Hora: 2 p. m.

Transmisión: No hay

Sporting FC - Saprissa FF

Hora: 3 p. m.

Transmisión: Tigo Sports

