“Caí en cuenta de que era mi realidad, que no podía hacer nada más que ponerle en las terapias para volver lo más rápido posible. Fue duro, pero no me he sentido sola o sin apoyo. En el equipo, amigos y familiares me han hecho ver que todos en el fútbol estamos expuestos a esto y que hay que darle con todo, porque el tiempo pasa muy rápido”.