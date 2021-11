Futbolista Erick Marín vivió minutos de angustia en la final de Linafa

Erick Marín se hincó en el suelo apenas escuchó el pitazo final del partido, lo que parecía un reflejo de su cansancio tras los 90 minutos disputados en la final de Linafa, entre su equipo, Sarchí, y Cambute. Luego empezó a toser con dificultad, se acostó y pedía ayuda a uno de sus compañeros, mientras se acercaban más personas a entender lo que le sucedía al futbolista.

En las tomas del medio de comunicación Antena Seis queda claro que el jugador no se estaba sintiendo bien, así como sus movimientos de desesperación. Sin embargo, esos minutos de angustia y de desconocimiento, pues nadie entendía lo que sucedía, tan solo quedaron en un susto, contó Marín este lunes a La Nación.

La historia completa comenzó minutos antes de que concluyera el compromiso, durante una acción en que Marín protegió una pelota que luego controló el portero de Sarchí. De acuerdo a sus palabras, un jugador rival le dio un fuerte golpe en la espalda, el cual le provocó mucho dolor.

“Yo estaba como relajado porque la jugada había terminado, entonces ese golpe, que fue mal intencionado, lo que hizo fue como sacudirme la nunca, lo que llaman un efecto latigazo. Quedé en el suelo, luego me levanté después, pero me sentía como aturdido”.

Pocos minutos después acabó el partido y vinieron más problemas. Marín se sentó porque le dolía la nunca y cuando intentó tragar saliva, no pudo. Eso le generó temor.

“Me sentía como ahogado, entonces empecé a intentar vomitar, trataba de respirar pero el aire no me pasaba bien, por eso me asusté. Uno además como que se empieza a acelerar y es más difícil. En ese momento llegó todo el mundo a ayudarme, pero ya después todo fue normal”.

Erick Marín Erick Marín superó su tercer cáncer en agosto de 2019. (Jorge Navarro Trejos)

En las imágenes no se aprecia lo que sucedió después, pero Marín comentó que pudo estabilizarse e incluso estaba dispuesto a salir del campo caminando, pero un paramédico le recomendó llevarlo al camerino en camilla. Tomó un poco de agua y después logró bañarse e irse sin problemas.

“Seguro fue del mismo golpe y además estaba muy caliente. Me asustó que no podía tragar saliva, lo que hice fue toser y tal vez vomitar, esa fue la parte que se vio un poco más feo”, añadió, aunque hasta este lunes él no había visto el video.

En el estadio también le tomaron los signos y estaban normales. Aunque no sucede en todos los partidos, Marín destacó que sí había ambulancia y lo atendió un cruzrojista.

Por ahora solo siente magullada la parte donde recibió el golpe y lo demás quedó como anécdota. Nada relacionado con algún problema de salud existente, aclaró.

Marín superó el cáncer en tres ocasiones, la última vez desde hace más de dos años. A partir de ese momento comenzó su recuperación física, porque siempre deseó volver a los terrenos de juego y a inicios de este 2021 regresó. Primero lo hizo con Aserrí en la Liga de Ascenso, pero, afirma, no recibió el apoyo deseado.

“No quisieron que siguiera, pretendían otra cosa de mí pero yo venía de dos años sin jugar. Y lamentablemente en este fútbol si usted no está en la cancha no sirve para nada, yo necesitaba un equipo que me ayude a recuperarme físicamente y no quieren pagar a una persona que al inicio no puede jugar todos los partidos completos”.

Marín asegura sentir mucho mejor en el aspecto físico y su doctor nunca le ha impedido realizar ejercicio a alto nivel; todo lo contrario, le indicó que puede hacer vida norma. Por eso su deseo sigue siendo estar nuevamente en la máxima categoría.

“Mi cuerpo ha respondido, estoy bien, no al 100% como antes, pero el cuerpo ha respondido muy bien y he durado todos los partidos sin ninguna molestia”.

Hace más de dos meses llegó a Sarchí y ahora disputa la final de la tercera categoría, la cual perdieron 2-0 en el compromiso de ida. Su deseo es volver a la máxima categoría, no solo por la pasión que sigue sintiendo por el fútbol, sino también para generar un salario que ahora no tiene.

“La he visto muy difícil porque como nadie me contrata para jugar, he sacado cursos y ahora hago entrenamientos personales para fútbol, y también charlas motivacionales, viendo a ver qué me sale pero con covid las charlas es más difícil. Es seguir luchando para poder sobrellevar esta situación, trato de buscar trabajo, la he visto complicada pero ahí vamos, no puedo bajar los brazos”.