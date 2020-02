Además, dijo: “Es un proceso difícil, porque hubo momentos en los que mi mamá nos dijo: ‘Estoy cansada de luchar, no puedo más’ y para uno eso es durísimo, porque uno no puede hacer nada. Es un proceso que yo no se lo deseo a nadie, pero lo que sí le deseo a las personas que están pasando por eso es la fuerza con la que lo afrontó ella, porque es un ejemplo de lucha, nunca se dio por vencida a pesar de los momentos complicados. Siempre fue a la quimioterapia y es una motivación más para mí, porque si luchó ella contra esa enfermedad, cómo no va a luchar uno en el día a día y levantarse con ganas de ir a entrenar. Ahora veo la vida diferente, porque esto me enseñó a valorarla más”.