“Yo estaba hablando con Allen, de los partidos pasados de cómo me había ido y él me dijo que había mandado a traer unos tacos y que como los dos jugamos con el 16, que tal vez me quedaban y que él quería regalármelos, dármelos a mí. Yo la verdad que no me lo creía, quedé impactada al ver que un jugador de la categoría de Allen me estuviera regalando unos tacos a mí”, apuntó la futbolista.