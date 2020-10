“Durante el partido, una jugadora de Dimas Escazú me dio un codazo por la garganta, pero la árbitra no pitó nada y lo único que me dijo fue ‘levántese y siga jugando’. Yo me levanté y yo corrí un poco, pero sentí que no podía respirar ni tragar. Me volví para ir a la banca a pedir agua y ahí se me apagaron las luces, de ahí no me acuerdo más nada hasta que reaccioné en el hospital”, relató Godínez a La Nación.