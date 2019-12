La mujer futbolista tiene más autodisciplina que el hombre, controla mejor sus emociones, no es tan llorona, quejumbrosa, carente de dignidad, biliosa y pendenciera como los varones. No reclama cada fallo arbitral, es más altiva, estoica y serena. Pero nosotros no somos capaces de ver en la mujer a la excelsa atleta. Solo tenemos ojos para la rumberita: fémina cosificada, fetichizada, degradada… Somos una tribu de primates en celo, orangutanes que ejecutan sus danzas rituales de apareamiento, y no son capaces de visualizar otra cosa que la cópula apremiante. Pobrecitas nuestras mujeres… ¡cuántos siglos les falta aún, en este cruel y castrante Macondo, para ser respetadas como grandes deportistas!