Fuerza Pública realizará amplio operativo por Gran Final entre Alajuelense y Cartaginés

El estadio Alejandro Morera Soto estará a reventar este miércoles a las 8 p. m. para el juego de la Gran Final que definirá al campeón del torneo de Clausura 2022 entre Alajuelense y Cartaginés, por ese motivo la Fuerza Pública desplegará un operativo que iniciará horas antes de las 4 p.m.

Daniel Calderón, viceministro de Seguridad Pública y director de la Fuerza Pública, explicó que dispondrán de 200 oficiales para la operación en el estadio, aunque esa cifra no contempla el personal que está involucrado indirectamente en las labores de vigilancia y seguridad en las provincias de Alajuela, Cartago y San José.

“Nosotros iniciamos (el operativo) aproximadamente cuatro horas antes del evento deportivo, con la operación inmediata en el estadio, con la revisión de las instalaciones, del plan de seguridad, previo a la apertura de las puertas. Desde algunas horas antes iniciamos con el desplazamiento de los equipos y aficionados al estadio”, afirmó Calderón.

El viceministro aseguró que el pasado lunes sostuvieron un encuentro con las demás autoridades involucradas en el evento, con el fin de evitar situaciones como las del pasado jueves, en las que aficionados no pudieron ingresar al recinto debido a que la Fuerza Pública cerró las puertas de acceso por motivos de seguridad.

“Esos detalles ya se han coordinado y lo que esperamos es que el equipo cumpla con los acuerdos que se llegaron para que el evento se desarrolle con normalidad”, apuntó el oficial. Por otra parte, Calderón explicó que en Cartago también tendrán un operativo desde antes de que inicie el partido.

“Estamos contemplando una operación de seguridad para Cartago desde antes de que inicie el encuentro, previendo que muchos aficionados se van a aglomerar en bares, restaurantes y algunos puntos de la ciudad para ver el partido, lo que implica que nosotros tomemos medidas preventivas”, destacó Calderón.

Además, comentó que tendrán presencia policial en el evento que organizó la Municipalidad de Cartago , con la colocación de una tarima y pantallas gigantes en la Plaza Mayor, para que los aficionados se acerquen a disfrutar del juego, así como de conciertos con Érick León y la jungla y los Hicsos.

Operativos de la Fuerza Pública en el Morera Soto iniciarán horas antes de las 4 p.m. (Rafael Pacheco Granados)

Barras organizadas

El pasado jueves, un grupo de entre 60 y 70 aficionados del Cartaginés que viajaban en un bus se quedaron con las ganas de ver la final entre Alajuelense y los brumosos, luego de que la Fuerza Pública los retuviera y los regresara a Cartago, debido a que los catalogaron como una barra organizada.

Al respecto, el director de la Fuerza Pública afirmó que, aunque el Cartaginés no tiene una barra organizada como tal, para estos partidos finales sí han tenido un nivel de organización entre aficionados. “Lo que hemos hecho es comunicarle previamente a esas barras organizadas en el tránsito hacia el estadio que no se les va a permitir el ingreso por una política del club y brindarles seguridad para que puedan salir de la zona sin ponerse en riesgo de enfrentarse”, agregó.

Calderón explicó que esto es una política que se estableció desde hace algunos años, para evitar enfrentamientos entre los grupos organizados de aficionados. “Lo que nosotros hacemos es pedirle a los equipos que nos definan si van a permitir o no el ingreso de esos grupos. Lamentablemente, ya hemos tenido casos de enfrentamientos de barras y todas las medidas preventivas se orientan a ese fin”, explicó Calderón.

En este caso, Alajuelense estableció en su plan de seguridad que no permitirá el ingreso de barras organizadas. No obstante, el oficial enfatizó en que los aficionados que compren la entrada y vayan por su cuenta al estadio no tendrán ningún problema.

Celebración con mesura

El viceministro hizo un llamado para que los aficionados del equipo que resulte campeón celebren con mesura y respeto, sobretodo para evitar hechos violentos como enfrentamientos entre barras rivales.

En relación con la vigilancia de las celebraciones posteriores al encuentro, Calderón manifestó que habrá presencia de personal de la Fuerza Pública en los centros de las ciudades. “Vamos a asegurar que cualquiera de los dos equipos que salga campeón pueda desarrollar la celebración en absoluta calma y tranquilidad”, agregó.

El oficial explicó que, si es en Alajuela, se utilizarían los recursos que ya se encuentran en el lugar, debido a que están involucrados directamente en el operativo. Por otra parte, si Cartago resultara campeón, también dispondrán de oficiales de la Fuerza Pública para velar por la seguridad en la provincia.

