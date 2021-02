“Eso no lo sabemos. Un entrenador, cualquiera que esté desempleado, cualquiera que sea, puede llegar al Herediano en cualquier momento. Hoy tenemos técnico (no se había despedido a Palomeque). Respetamos al entrenador que tenemos, pero todos los entrenadores sabemos que los resultados son los que nos marcan. En este momento tenemos un entrenador que es don Fernando Palomeque. ¿A quién no le gustaría? La Volpe es amigo de Palomeque, trabajó con Palomeque y es amigo mío. ¿A quién no le gustaría tener a don Ricardo en el Club Sport Herediano en un futuro? Pero ahora tenemos un gran entrenador que trabaja mucho y es muy profesional”, contestó entonces Jafet Soto.