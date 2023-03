Fuerte tropiezo de Alajuelense en Concacaf es otra alerta del rezago del fútbol tico

Alajuelense tenía que enfrentarse al monarca de la Major League Soccer en la Liga de Campeones de Concacaf para que una vez más se enciendan las alarmas sobre la realidad del fútbol de Costa Rica, que atraviesa un rezago.

La derrota de la Liga por 3 a 0 en el Morera Soto contra Los Ángeles FC desencadena una serie de reacciones, desde la decepción del liguismo, hasta quienes se dejan llevar por el fanatismo y aprovechan el momento para darle rienda suelta a la creatividad con memes, bromas y burlas.

Pero hay personas que no se inclinan hacia la chota, sino que se toman lo ocurrido con preocupación. Son de las que forjan la apertura del análisis, no solo disparándole a un Alajuelense que no encaró este partido trascendental ante LAFC con el carácter que se le había visto en otros juegos en lo que va del campeonato nacional.

Alajuelense se vio mal ante Los Ángeles FC y sufrió un duro revés en el Estadio Alejandro Morera Soto. Freddy Góndola no marcó diferencia. (JOHN DURAN)

La manera en la que se desenvuelven los rojinegros en el Clausura 2023 encendía la vela de la esperanza, no solo para Alajuelense, sino para los clubes ticos.

Parecía que la Liga alzaba la mano para acabar con esos diez años que arrastran los equipos costarricenses sin superar la primera fase de la Liga de Campeones de Concacaf.

Ni se diga de los episodios en los que se han registrado ridículos en la misma Liga Concacaf —torneo clasificatorio a la Con

LEA MÁS: Joseph Joseph, presidente de Alajuelense: ‘No hay que volverse locos por un resultado’

cachampions—, quedando fuera incluso en la ronda previa.

A Luis Marín no lo tomó por sorpresa la derrota de Alajuelense en Concacaf

Pero hablando propiamente de la Liga de Campeones de Concacaf, aunque aún resta el juego de vuelta en Los Ángeles, pareciera muy difícil que los manudos puedan revertir esa serie que tienen completamente cuesta arriba.

LEA MÁS: Andrés Carevic: ‘A la afición, pedirle disculpas’

La realidad se torna más crítica cuando se ven otros resultados: el Olimpia de Honduras le ganó al Atlas de México por 4 a 1; mientras que Motagua empató 0 a 0 con Pachuca y el Alianza de El Salvador también igualó sin goles contra Philadelphia.

Incluso, el Violette Athletic Club de Haití consiguió el marcador más sorpresivo, con su victoria por 3 a 0 contra Austin FC.

Eliminaciones tempraneras Copiado!

“Yo creo que no es algo nuevo, se ha dado en los últimos torneos”, expresó Luis Marín. Con esa frase, el técnico no solo hace alusión a Alajuelense, sino que también salpica a Herediano, Cartaginés, Saprissa, Santos y San Carlos.

La tendencia es clara y no es nada alentadora para el fútbol tico: a la hora de acceder a la competencia internacional, todos estos clubes tuvieron una actuación sin pena ni gloria.

Esas palabras se comprueban con solo echarle un vistazo a lo ocurrido desde que la Concachampions dejó atrás la fase de grupos y se juega con series de eliminación directa, de ida y vuelta.

Liga de Campeones de Concacaf 2018

Saprissa perdió 5-1 con América y empató 1 a 1.

Herediano empató con Tigres 2 a 2 y luego perdió 3 a 1.

Liga de Campeones de Concacaf 2019

Saprissa perdió 1-0 con Tigres y luego cayó 5-1.

Herediano le ganó 3-1 a Atlanta United y luego perdió 4 a 0.

Liga de Campeones de Concacaf 2020

Saprissa empató 2-2 con Montreal Impact y luego 0-0.

San Carlos perdió 5-3 con New York City, luego cayó 1-0.

Liga de Campeones de Concacaf 2021

Saprissa perdió 1-0 con Philadelphia Union y luego cayó 4-0.

Alajuelense perdió 1-0 con Atlanta United y luego cayó 1-0.

Liga de Campeones de Concacaf 2022

Santos perdió 2-0 con New York City y luego cayó 4-0.

Saprissa empató 2-2 con Pumas y luego perdió 4-1.

Liga de Campeones de Concacaf 2023

Alajuelense perdió 3-0 con Los Ángeles FC.

Calidad más que dinero Copiado!

“Siendo objetivo, hay una gran diferencia desgraciadamente. Hay que tomar en cuenta varios puntos. Uno es las planillas de los equipos de la MLS, inclusive de la liga mexicana, claramente nos superan en calidad, porque no estamos hablando de dinero”, analizó Luis Marín.

Indicó que son planillas que se pueden conformar con muchos extranjeros de una calidad superior a la que los equipos ticos pueden tener en sus planillas.

Ojo a las bases Copiado!

“Nos pone en alerta una vez más como fútbol de Costa Rica, porque nosotros estamos metidos en esto y tenemos que mejorar muchísimas cosas, pero también desde las bases. Y las bases es formar mejores jugadores, que puedan competir a nivel internacional”, opinó.

Luis Marín recordó que este es un tema del que ha hablado otras veces en otros lados.

“Mientras que nosotros no comencemos a mejorar las bases, al producto que llegará a Primera División, y el producto es el jugador, le va a costar competir a ese nivel”

La Liga decepcionó Copiado!

“Creo que Liga Deportiva Alajuelense pudo haber competido un poquito mejor en algunas circunstancias variando algo táctico, algo diferente, porque te vas a enfrentar a un equipo que es superior. Por ahí tal vez se pudo variar algo”, analizó Luis Marín.

Su criterio es que hay que ser realistas y que el jugar de tú a tú contra estos equipos como LAFC no es posible.

“Tal vez había que plantear algo diferente para poder controlar un poco más las virtudes del rival”.

Reiteró que lo ocurrido con Alajuelense ante LAFC es algo que pone a pensar a todos los que están metidos en el fútbol nacional para pensar qué es lo que se tiene que mejorar.

“A veces desgraciadamente los entrenadores no tenemos cómo mejorar. Por un lado tenemos con nuestros equipos que mejorar, pero hay otras cosas que se salen de nuestras manos, que claramente tienen que cambiar”, aseveró.