“Hicimos todo lo que pudimos, pero el gol no se dio”. ¿Quién es “se”? ¿A quién designa este ambiguo pronombre? ¿Será a la cocinera de la suegra de la tía de la comadre de la amante del director técnico? “Se” no es nadie. El filósofo Martin Heidegger lo analiza en su opera magna: Ser y Tiempo. Decir “no se nos dio el gol” es una manera de no asumir la responsabilidad: las cosas no “se dan” o “dejan de darse”. La explicación cabal es: “fracasé una y otra vez en mi intento y por eso fuimos derrotados”.