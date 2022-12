Fogueo Irak-Costa Rica: Comité Ejecutivo de Fedefútbol decidió devolver dinero contra criterio del área legal y la fiscalía

Devolver el dinero a la Asociación de Fútbol de Irak por el frustrado fogueo que se disputaría previo al Mundial de Qatar no era decisión exclusiva de Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Para devolver los $350.000 (alrededor ₵210 millones) se necesitaba la aprobación de la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo. Y así ocurrió. Siete federativos decidieron que el dinero debía devolverse a pesar de que el criterio del fiscal, Carlos Ricardo Benavides; y del área legal de la Fedefútbol era no devolver el monto y llevar el caso Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol está compuesto por 10 cargos. Rodolfo Villalobos, presidente; Víctor Hugo Alfaro, vicepresidente dos y presidente de la Liga Femenina; Juan Luis Artavia, secretario de actas y presidente de Pérez Zeledón; Juan Carlos Rojas, director uno y presidente del Saprissa; Sergio Cháves, director tres y presidente de San Carlos; y Freddy Campos, director cinco y presidente de Uruguay de Coronado, votaron para que el dinero se devolviera.

Por otro lado, Sergio Hidalgo, vicepresidente uno y presidente de la Liga de Ascenso; Eladio Carranza, tesorero e integrante de la Liga de Ascenso; y Víctor Rizo, director cuatro e integrante de Liasce, votaron en contra de la devolución del dinero y se apegaban al criterio del área legal de la Fedefútbol y del fiscal Benavides.

Alexander Chacón, director dos e integrante de Liasce, no estuvo en la votación en Qatar porque se encontraba de viaje hacia el emirato.

Por lo que el acuerdo de devolver el dinero no fue unánime.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, impulsó la posición de llegar a un acuerdo rápido con la Federación de Fútbol de Irak, tras la decisión de no jugar el fogueo. FOTO: (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué decía la recomendaciones del Fiscal y del departamento Legal? Copiado!

Antes de responder esta pregunta es importante recordar lo sucedido.

La representación de Costa Rica decidió no presentarse al juego por un malentendido con la organización. El 16 de noviembre, los ticos decidieron no pasar la frontera entre Kuwait e Irak porque al parecer, según indicó el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, las autoridades migratorias iban a sellar los pasaportes de los nacionales y esto no estaba en el acuerdo. Es sabido que el sello iraquí puede ocasionar inconvenientes para ingresar a otros países.

Villalobos y Rojas explicaron a la prensa la razón de la negativa de jugar, lo que catalogaron como un malentendido. Horas después, Irak dijo que la delegación tica pretendió ingresar de manera irregular y que tomaría acciones legales.

Eurodata Sports es la empresa intermediaria del fogueo y fue la que firmó el contrato con la Asociación de Fútbol de Irak. Esta empresa, que representa a jugadores y organiza partidos, es de los hermanos Jairo y Ricardo Pachón; este último se describe en los documentos como el CEO de la empresa y, en otras ocasiones, se presentó como el representante del técnico Luis Fernando Suárez.

En ese documento, del cual La Nación tiene una copia, se detalla, en el apartado de cláusulas finales, que “ambas partes contratantes son plenamente conscientes de las normas de la FIFA y se comprometen a someter cualquier disputa relacionada con este acuerdo a la FIFA de acuerdo con las normas antes mencionadas siempre que esta causa de la disputa sea amparados por dichas normas”.

“Todas las disputas que surjan de o en conexión con este acuerdo serán finalmente resueltas por arbitraje bajo las Reglas Procesales de la Corte Arbitraje Deportivo (TAS) por uno o más árbitros que serán designados en acuerdo con tales reglas”, explica el documento.

El área legal de la Fedefútbol emitió una recomendación sobre el tema. Según el tesorero, Eladio Carranza, “en el documento se explicaba que el caso podría resolverse en el TAS”.

“En esa sesión se analizaron tres informes, uno del encargado de la seguridad, Joseph Ramírez, otro del área legal y uno de la fiscalía, quien hizo un informe detallado y buenas recomendaciones. Yo voté en contra de devolver el dinero, porque el área legal recomendaba llevar el tema al TAS y porque era un tema de modificación presupuestaria producto de un presupuesto extraordinario que tenía que llevarse a la Asamblea”, detalló Carranza.

Sobre este mismo tema, el fiscal del área legal, Carlos Ricardo Benavides, considera que “en el contrato detalla que un proceso de mediación se puede acudir ante el TAS”.

“Eso fue lo primero que se planteó por parte de la fiscalía en la reunión con el Comité Ejecutivo. El contrato lo detalla. Ellos (los federativos) hicieron una serie de razonamientos llegando a la conclusión de que eso era inconveniente y que la mejor opción era llegar a un arreglo”, explicó Benavides.

Eladio Carranza mencionó que la Fedefútbol es parte del sistema de Gobierno corporativo y “la piedra angular de esto es la transparencia, por eso doy declaraciones sobre este tema”.

Con este caso la Fedefútbol suma dos reveses económicos. A finales de setiembre fue víctima de una estafa en la que canceló $137.000 (cerca de ¢82 millones) por un número de entradas para Mundial; el depósito se hizo una cuenta fantasma cuando el destino debió ser una cuenta de la FIFA. Ahora el fallido fogueo contra Irak: en los últimos días le devolvió $350.000 (alrededor de ¢210 millones) a la Federación de Irak.