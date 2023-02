Figura del Saprissa marcó un golazo de otro partido y salvó al Santos

Ojo, no culpo al Santos y tampoco a Grecia, los dos equipos luchan, se entregan y les sobra actitud; claro, les falta fútbol y por algo no habían ganado en las primeras cuatro fechas del Clausura 2023. Eso sí, este deporte es tan particular que una acción aislada y hasta de otro partido puede cambiar todo, que lo diga el saprissista Carlos Villegas (a préstamo), quien dio tres puntos cruciales a los guapileños (gane 2 a 1).

