Fichaje de Luis Díaz completará en Saprissa un arsenal de jugadores veloces y encaradores

El extremo Luis Díaz llegará de la MLS a Costa Rica para reforzar a Saprissa, que se llena de jugadores veloces y encaradores.

Díaz estuvo cuatro años y medio en la liga estadounidense y, pese a que Saprissa no ha hecho oficial la contratación, La Nación sabe que firmó por tres torneos cortos.

“Luis Díaz es un jugador legionario, de grandes condiciones y tenemos gran interés”, afirmó Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa.

Luis, quien jugó 86 partidos y anotó seis goles en su paso por el Columbus Crew y el Colorado Rapids, es un futbolista que puede actuar como extremo, media punta o lateral.

En Saprissa, Díaz se unirá a un grupo de figuras con velocidad y buena técnica, quienes en el uno contra uno pueden marcar diferencia ante los rivales, como el cubano Luis Paradela, el jamaiquino Javon East y Warren Madrigal, sin dejar de lado a otros, que quizá no son tan rápidos, pero poseen buen trato de balón, como Mariano Torres y el hondureño Michaell Chirinos.

Con Luis Díaz, el conjunto tibaseño ya tiene dos contrataciones; días atrás arregló con el volante Yoserth Hernández, quien militó con Puntarenas. Además, Sergio Gila tiene conversaciones muy avanzadas con Joseph Mora, lateral izquierdo.

“Yo creo que Saprissa siempre tiene que ir por los mejores jugadores que están en el mercado y somos capaces de ello. Evidentemente la exigencia aquí es altísima y no cualquiera puede estar en el club. Además, algo muy importante es conservar en el equipo a grandes jugadores, a quienes nos han ayudado a ser bicampeones y esperemos que nos consigan ser tricampeones”, dijo Gila.

Con las incorporaciones de Luis Díaz y Yoserth Hernández, Saprissa busca fortalecerse para hacerle frente a la Copa de Campeones de la Concacaf, que se jugará entre febrero y junio del 2024.

Luis Díaz, quien tiene 25 años, jugó en el territorio nacional con Grecia en el 2017. Luego de dos temporadas, se marchó al Club Sport Herediano, donde solo estuvo medio año.

En julio de 2019 pasó a defender los colores de Columbus Crew de la Major League Soccer. Allí se desempeñó por cuatro años, hasta que lo fichó el Colorado Rapids. Lejos de tener gran participación, apenas estuvo en cancha siete compromisos, siendo dado de baja al final de la MLS 2023.

Aquil Alí, dirigente de Fuerza Herediana, en entrevista con La Nación el martes pasado, dijo que Luis fue un jugador clave para Herediano, de ahí salió al extranjero. Le deseó suerte y cuando se le preguntó si el cuadro rojiamarillo no intentó traerlo de vuelta, respondió que no hablaba de Luis, pero hay representantes que no entienden la palabra lealtad.