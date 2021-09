Ficha de Paulo Wanchope da réditos a Pérez Zeledón que le ‘robó' un punto al Sporting

Hernán Fener, goleador del campeonato, es marcado por Roy Smith. Sporting y Pérez Zeledón igualaron 1-1.

Un chispazo del colombiano Rafael Agámez le amargó la tarde al técnico José Giacone, cuando a cinco minutos para el final del compromiso le dio el empate a Pérez Zeledón 1-1 frente al líder Sporting FC, por el Torneo de Apertura 2021.

El cafetero, quien llegó a San Isidro de El General a pedido de Paulo César Wachope, anterior técnico del Pérez, recibió un balón de Starling Matarrita frente al área de los josefinos y tras quitarse a un contrario soltó un potente remate de pierna izquierda que dejó sin oportunidad al guardameta Adrián Peralta.

Los generaleños habían hecho muy poco para sacar un resultado positivo en su visita al estadio Ernesto Rohrmoser, no obstante, en el epílogo Agámez anotó un golazo que no estaba en los pronósticos de nadie.

“Es un punto con sabor a gloria. Ellos son un equipo que juega muy bien. Sabíamos que era un duro reto, pero no bajamos la cabeza. Vinimos con la mentalidad de al menos robarnos un punto. Nunca bajamos la cabeza y el empate es fruto del trabajo”, comentó Agámez.

“Estamos en un momento complicado, pero no debemos agachar la cabeza como dije, somos últimos, ya tocamos fondo y esperamos salir de allí. La verdad estoy muy agradecido con Paulo Wanchope quien en el poquito tiempo que estuvo con nosotros hizo cosas importantes, al haber sido un delantero de mucha trayectoria”.

El cuadro del barrio josefino aún se mantiene invicto y con su empate llegó a 18 puntos, dos más que el Saprissa.

Mientras tanto, los generaleños, que anunciaron la salida de los jugadores Luis Pérez y Grevin Méndez, suman su quinta unidad en el Apertura, pero siguen sin ganar y son los portadores del ‘Farolito Rojo’.

Sporting se había ido al frente en los cartones a los 39 minutos, cuando Rigoberto Jiménez tomó un balón en el medio campo y dejó atrás Keral Ríos, Luis Carlos Fallas y Roy Smith, para rematar de puntazo ante la imposibilidad en la marca de Henrique Moura, para así vencer al meta Jussef Delgado.

“Nos vamos enojados con nosotros mismos. Dejamos de hacer algunas cosas, pero no podemos echarnos a morir. Nos duele mucho como se nos fue la victoria. En este torneo nadie regala nada, no fue fácil buscamos el marcador, pero no concretamos”, comentó Rigoberto Jiménez.

Síntesis

1 Sporting FC: Adrián Peralta, Luis Flores, Joaquín Aguirre, Jaikel Medina, Rigoberto Jiménez, José Quirós, Dennis Castillo, Rándall Azofeifa (Álvaro Sánchez al 46′), Esteban Ramírez (Randy Chirino al 71′, Bryan Vega (Reiby Smith al 80′) y Hernán Fener (Josué Martínez al 71′). DT. José Giacone.

1 Pérez Zeledón: Jussef Delgado, Roy Smith, Henrique Moura, Diego Mesén, Keral Ríos (Leonardo Castillo al 76′), Daniel Villegas, Luis Carlos Barrantes (José Pablo Rodríguez al 83′), Anderson Barboza (Guillermo Villalobos al 83′), Luis Stwart Pérez (Justin Monge al 76′), Starling Matarrita y Gabriel Leiva (Rafael Agámez al 67′). D.T. Amarini Villatoro.

Goles: 1-0: Rigoberto Jiménez al 39, 1-1: Rafael Agámez al 45′.

Árbitro: Keylor Herrera. Asistentes: Víctor Ramírez y Emmanuel Alvarado.

Amonestado: Expulsados: J. Giacone (SFC), A. Villatoro (PZ).

Estadio: Ernesto Rohrmoser, Pavas, 3 p.m.