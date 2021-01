Podría ser solidario con ellos y decir que me siento frustrado, pero no, me siento bastante bien porque ellos trabajan muy bien. Nunca dicen que no pueden o cosas así. Tenemos un gran equipo pero no puedo ser solidario con ellos, la frustración obvio que todos queremos ganar. Hoy tuvimos un partido para ganarlo holgadamente y no pudimos hacerlo, y esa es la emoción que embarga a los jugadores. Pero me siento tranquilo porque trabajo con ellos y hacen lo que quiero. Hoy le pega López y hace un excelente gol y ni hablar. La diferencia hoy fue un arquero, Moreira sacó tres pelotas que eran cantadas de gol. Es complicado jugar contra un equipo como la Liga, un equipo bien constituido, está en buen momento, campeón nacional, entonces tiene su mérito también, no todos los empates son malos. Que me hubiera gustado ganar, claro, se lo debe a mi gente, a mi público. Apenado con la gente, pero estoy tranquilo porque sé que este equipo va a reventar.