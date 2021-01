Cuando yo veo que yo no estoy proyectando al grupo, soy el primero que me hago a un lado. Hoy estoy muy tranquilo. Estoy en una transición. Este domingo cumplo exactamente 26 días con el equipo, de los cuales, solamente he trabajado 24. Estoy muy tranquilo, muy contento con el grupo. La vez pasada se los dije, por el esfuerzo de los muchachos no los critiquen, critiquen lo que hago y lo que me están haciendo hoy son preguntas sobre lo que está pasando y les estoy contestando. Cuando yo vea que no proyecto, que no le llego al equipo, me voy sin ningún problema.