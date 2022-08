Fernando Ocampo: ‘Tengo cinco títulos de campeonato (...) porque los de mujeres cuentan igual’

Fernando Ocampo observa un partido de Alajuelense al lado de sus compañeros de Junta Directiva, Manfred Aymerich y Joseph Joseph. (Rafael Pacheco Granados)

Liga Deportiva Alajuelense pronto tendrá un nuevo presidente. Por estatutos, el ciclo de Fernando Ocampo llega a su final y aunque él tiene una importante oferta de un ente internacional, pareciera que el ‘traspaso de poderes’ en la Liga siempre será hasta noviembre.

El jerarca rojinegro respondió una serie de consultas sobre el Alajuelense, su gestión que inició a finales de 2016, los proyectos de la institución, la situación financiera, si será Joseph Joseph su sucesor y hasta qué tan frustrante es que muchos lo señalen por tener hasta ahora solo un título de campeón nacional y una Liga Concacaf con el equipo masculino.

¿Qué tan frustrante es para usted ver que hay gente que lo señala porque solo tuvo un título de campeonato nacional y uno de Liga Concacaf?

Bueno, yo tengo cinco títulos de campeonato nacional (título femenino del 2019 de Alajuelense Codea, el tricampeonato de las leonas y la 30 del equipo masculino) y, usted es la que primero lo debería de decir, porque los de mujeres cuentan igual. Hoy alguna gente no los valora.

Yo no juego, es que es muy simpático. A nosotros en la asamblea nos dicen que no nos metamos en la parte deportiva, pero si algo pasa y no se es campeón... El fútbol es un tema de resultados deportivos, donde a veces el control que usted puede tener en la parte dirigencial es un tema que se sale de su control.

Yo no soy centro delantero, yo no soy el portero, yo no soy mediocampista. A nosotros como dirigencia nos toca definir una ruta, tratar de conseguir el mejor equipo, dar las mejores condiciones y tratar de pensar hacia futuro de lo que viene. En eso, esta junta ha sido bastante responsable en las cosas que ha hecho.

Yo también quisiera mejores resultados deportivos, pero estamos compitiendo este torneo verdad, hay tres campeonatos en disputa con el equipo masculino y tres con las mujeres, así que vamos a ver cómo termina de cerrar la gestión.

Se habla de una posibilidad que tiene usted, de una oferta de un banco muy importante a nivel mundial, que incluso tendría que asumir en su puesto como presidente de la Liga. ¿Qué hay de cierto?

No, para nadie es un secreto que por el tema de estatutos estamos en la parte final, en la parte última del proceso. Hay un espacio que hay que darle a otras personas. A mí me quedan básicamente dos proyectos que estamos a punto de presentar. Es terminar de dejar a la Liga con cero deudas. Han visto que ha sido casi una obsesión nuestra y este año lo vamos a lograr con la plata que ha entrado y la plata del Mundial.

Y presentarles a los socios el proyecto del nuevo estadio, el diseño está prácticamente listo. Yo espero que de aquí a que termine el año esté y después como un aficionado más a apoyar y pienso involucrarme mucho en la venta del estadio.

Es un proyecto al que le hemos dedicado muchas horas, mucho tiempo, un grupo de gente y creo que lo importante es que ese proyecto que se ha hecho sobre bases muy sólidas pueda seguir adelante.

Y va a requerir de mucha gente que no puede estar en el día a día del equipo. Es muy cansado, muy desgastante y ocupa gente que también se dedique a vender. Para mí vender sillas va a ser mi próximo pasatiempo.

¿Se quedará como presidente hasta cerrar el periodo, en noviembre?

Esa es la idea, hay una oportunidad por ahí, pero vamos paso a paso, yo creo que hay que ir cerrando procesos. Me parece que hay que ir preparando, dejando la casa en orden y por ahora enfocado en el partido de Guanacasteca el domingo.

¿Uno de sus compañeros de Junta Directiva podría tomar el relevo?

Mire, yo no voy a entrar en eso. La Liga es una asociación, tiene sus procesos democráticos y ahí yo quisiera ver una gran participación, hay mucha gente muy valiosa en Liga Deportiva Alajuelense que puede aportar muchísimo. Ya cuando llegue el momento lo vamos a ver, pero ciertamente hay un proceso, un ciclo natural de un grupo de directivos que hemos hecho un esfuerzo.

Es cierto, hay cosas que no han salido bien y me parece que ahora lo que nos toca es ir cerrando esas etapas. El proyecto del estadio es muy grande, que hay que dejar ya el diseño listo, que es a lo que aspiramos.

¿Es hasta conveniente mantener esa continuidad con las mismas personas, para mantener un hilo?

Yo creo que hay proyectos, el del estadio es un proyecto muy grande. Hay una etapa que se va a cumplir, que es la finalización del diseño, que está espectacular. A mí me pica por presentarlo, pero estamos haciendo todo un evento para presentar el diseño.

Con los planos cuando estén listos y hay que empezar a vender. No es fácil levantar la plata para un proyecto como el que estamos nosotros organizando y va a requerir no solo de las manos de Fernando Ocampo, sino de mucha gente que se dedique a vender sillas y dejar a otros en el día a día del club, porque la verdad es que es un proceso muy desgastante y hay gente muy capaz en la Liga que puede asumirlo.

¿Siente que es el momento de dar un paso diferente?

A mí me gustaría ya venir de vez en cuando con mi familia a sentarme a apoyar al fútbol femenino, al fútbol masculino. Es bueno abrir espacios para que otras personas también puedan hacer grandes aportes. Hay gente muy valiosa. Yo creo que la fortaleza de la asociación deportiva es que otras personas también puedan hacer su aporte y hay bases muy sólidas.

Va a llegar una estructura financiera muy sólida a la junta directiva que llegue, yo espero irme con cero deudas en los bancos, con la gente que le ha ayudado a la Liga y a partir de ahí iniciar el levantamiento de un proceso de un capital muy fuerte que se requiere para un estadio.

Y para eso cualquier asociado puede ayudar a vender sillas y a eso es a lo que yo me voy a dedicar.

Uno creería que el sucesor natural suyo como presidente es Joseph Joseph. Al principio se veía muy quitado, pero parece que a estas alturas él mismo lo va pensando. ¿En caso de que fuera él, qué opinaría?

Yo no puedo en estos momentos. Como presidente a mí me toca dar espacio para todos, pero sin duda alguna no solo le ha dado muchísimo a la Liga, sino que tiene todas las cualidades y las características necesarias no solo para impulsar un proyecto, sino para dar seguimiento a muchos temas que vienen.

Ahí yo prefiero ser respetuoso con todos, porque es un proceso abierto, donde todos los liguistas van a poder presentar sus nombres a consideración y creo que eso es lo que hace grande a la Liga.

A veces se dice que todo lo que tiene la Liga es por Joseph Joseph, sin verse el trabajo de toda la Junta Directiva. ¿Es fácil decir que es una persona que mete plata y ya?

En el fútbol se dicen muchas cosas y al final de cuentas nosotros hemos presentado los informes en la Asamblea. La gente lo sabe ahí. No por nada esta Junta Directiva ha ido a seis elecciones y en ninguna ha habido un contrincante, hemos sido electos por aclamación y vamos a esperar. Yo creo que los informes dan una muestra clara de todo lo que se ha realizado.

¿Es injusto?

Esto es el fútbol, esto es la afición, el que no lo entienda así, es un tema. Esto se da en este equipo y en cualquier otro. Cuando se dan los triunfos siempre es de otros y cuando se dan los problemas siempre nos toca a los directivos cargar con eso. Eso es parte natural que le pasa a los directivos de la Liga, pero les pasa a otros directivos de otros equipos también. Es parte de lo que toca.

Fernando Ocampo seguía con detenimiento las acciones de un partido de Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

¿Si nos vamos al 2016, lo que usted ha vivido es lo que pensaba en lo que se estaba metiendo en ese momento cuando llegó a la presidencia del club por consenso?

Yo creo que estar en equipos como la Liga y como Saprissa, con tanta presión mediática, con tanta presión por ganar campeonatos, con la dificultad de hacer procesos porque el resultado del domingo siempre es lo más importante, por lo menos para la afición, uno sabe que no es sencillo.

Hemos tenido retos muy importantes. Yo he sufrido como ha sufrido la afición, yo creo que si uno hace un balance hay situaciones que se salen de control, que uno hubiese querido cosas diferentes.

Pero ha sido una experiencia para mí imborrable, espectacular, el honor de haber estado y celebrar el centenario en Liga Deportiva Alajuelense y temas con el fútbol femenino.

Yo me siento muy orgulloso de como entramos con la parte financiera y como sale hoy la Liga y bueno, estoy tremendamente ilusionado con el proyecto del nuevo estadio. La Liga tiene un estadio espectacular. Ha sido piropeado por propios y extraños durante el Mundial Femenino Sub-20, pero cuando llegamos a finales ocupamos un aforo más grande porque la Liga ha ido creciendo.

Desde esa perspectiva poder no solo lograr un acuerdo de asamblea para ir a un proceso de estos y ver hasta dónde hemos llegado, como ahora que estamos a punto de presentar el diseño final y empezar con los planos, los accesos y toda esa parte, me parece que desde el punto de vista de gestión de la parte administrativa y financiera, de lo que es una institución, hay puntos muy positivos que van a requerir que se siga trabajando sobre la misma línea.

Hay una ruta bien trazada y una experiencia incomparable. A veces muchas canas y muchos dolores de cabeza, pero también de muchas alegrías.

¿Qué tan tranquilo lo deja la Liga que usted hereda para quien llegue?

Con la tranquilidad del orden financiero. La experiencia que yo tuve de llegar a mi oficina y tener a gente esperándome ahí con facturas para ver cómo les pagaba, yo no se la deseo a nadie. Eso es muy complicado. Creo que hoy hay una base y una estructura.

Siempre el reto deportivo. La Liga puede ser campeón este torneo y quien llegue, en el próximo torneo la afición le va a pedir que tiene que volver a ser campeón. Esa presión que quien llegue tiene que aprender a manejarla, sin dejar de lado una visión de futuro, que es un poco lo que yo he tratado de plantear.

El tema del fútbol femenino, el proyecto del CAR, el proyecto del nuevo estadio y no digo que sea de Fernando Ocampo, hablo de una Junta Directiva que dijo hay que estar enfocado en ser campeón, pero no se puede dejar de lado el proyectar la Liga de los próximos 50 años.

Creo que ahí hay bases muy sólidas. Yo digo que voy a ser un aficionado más de los que apoya, de los que entiende lo que cuesta eso y lo digo no solo como dirigente de la Liga, lo comparto muchas veces con Juan Carlos Rojas, por ejemplo, de lo que cuesta esto. Las alegrías vienen, pero al día siguiente ya hay que estar trabajando.

¿Es muy efímero?

Es que usted puede ganar 5 a 0 como pasó con Alianza, pero hay que ir a ganar a Guanacaste, si no, el resultado del jueves no vale. Eso es lo que hay que aprender a sobrellevar y eso tiene un costo en lo personal, pero sobre todo para las familias, porque lo ven a uno cuando llega bravo, lo ven a uno cuando llega chiva. Tienen que convivir con uno y tratar de dejar eso en la calle no es tan fácil.

¿Qué tan satisfecho queda al hacer un análisis de su gestión?

Hay cosas positivas y hay cosas que a mí me hubiera gustado. Al final yo no juego, hay que ser claros, hay un análisis que voy a hacer, pero por respeto a los asociados yo tengo que presentar un informe y una vez que lo haga, daré el balance.

Creo que hay aciertos, hay desaciertos y como en toda organización deportiva hay cosas que dependen de la directiva, hay cosas que dependen de los futbolistas, de decisiones que se toman, pero la verdad es que hay bases muy sólidas.

Estamos en medio torneo y también quiero enfocarme en salir bien de este torneo. Y yo siempre cuento los títulos femeninos, que además, si se logra confirmar el Torneo de Uncaf, son dos meses que van a ser muy intensos y vamos a terminar de sacar bien la tarea y ya como un aficionado más apoyar al equipo y a vender sillas, que es lo que nos va a tocar a todos.

¿Qué le sacó más canas, ser presidente de la Liga o la función pública?

(Ríe...) No, no, no cabe duda, ser presidente de la Liga.

¿Su esposa y sus hijos son los más felices de que ya va a salir de la presidencia?

No me quejo, más bien agradezco el apoyo a mi esposa y a mis hijos. Hemos disfrutado todos del proceso, han sufrido conmigo. De eso no cabe duda, pero yo también creo que ya es tiempo de que ellos tengan un poco de tranquilidad.

Y que podamos sentarnos en el estadio sin tener que dar explicaciones del entrenador, del gol que se botó o etcétera. Es un buen tiempo para volver a la grada, que a uno le gusta. Voy a estar siempre en el estadio, apoyando, de eso no queda duda.

Ya lo dijo Fabián Coito que Leonel Moreira juega no por un tema de Mundial ni de Selección. ¿Cuál es su opinión?

La decisión de quién juega es absolutamente del cuerpo técnico. Como todos, yo hago mis alineaciones, a veces coincidimos, a veces no, pero la decisión de quién es el portero, quién es el central, quién es el delantero es absolutamente del entrenador.

Hemos sido muy claros, en la reunión de arranque que tuvimos con él, él es el que decide, es el responsable y es el que tiene que dar los resultados con la alineación que él decida.

¿Qué sensación le da esta Liga, con varios partidos del torneo y la Liga Concacaf?

Aquí el gran reto es el mantener un nivel uniforme. Mucho se debe a que son partidos de distancias muy largas, es cansado, hay que estar rotando al equipo, entonces me parece que el equipo juega bien por ciertos lapsos del partido y a veces nos cuesta y yo creo que el gran reto que tenemos es mantener el nivel constante durante todo el torneo.

Creo que hay un reto clave y es cómo se puede rotar al equipo, sobre todo para lo que pueda venir en las instancias finales. Yo creo que este ritmo de partidos de Concacaf, lo hablaba con Agustín Lleida el lunes, hay que salir y empezar a preparar el viaje a Guanacaste.

Venir, volver, bañarse casi y agarrar para Panamá, donde hay que coger un autobús. Es un trajín bastante complejo. Creo que ahí hay un reto sobre todo para lo que pueden ser las instancias finales, que claramente es la parte clave del torneo.

¿Qué le queda al Morera Soto después de este Mundial Femenino?

Yo creo que hay que hacer un reconocimiento, que a veces lo pasamos de lado, pero la FIFA hace un reconocimiento a la organización de la Liga Deportiva Alajuelense, a lo que es el estadio, a lo que es el cuidado que se le da a la gramilla.

A lo que es la forma en la que mantenemos las instalaciones. Yo creo que eso se pasa por alto, pero usted lo ve en los tuits de los españoles. Hay un reconocimiento a lo que se hace en el CAR.

Lo ve con la gente de todas las distintas organizaciones que vienen. Hay primero un nombre y un respaldo que dice aquí hay una organización deportiva seria, que tiene sus condiciones.

Pero después las mejoras en infraestructura, todo el tema de cableados eléctricos, mejoras en los palcos, en el acceso a prensa, el ascensor. Hay temas específicos y el más importante es la cancha, sin duda alguna. La Liga tenía una cancha espectacular y ahora tiene una mejor cancha.

Yo se lo decía incluso a la gente que estuvo en Qatar, la Liga tiene hoy una mejor cancha que donde jugamos el repechaje contra Nueva Zelanda. Es el mismo sistema, pero el cuidado que se le ha dado y el tratamiento que se le ha dado es uno de los grandes legados que nos deja el Mundial y que sin duda alguna vamos a aprovechar.

¿Las pantallas se quedarán en el estadio?

No, no. Es un tema de alquiler, lo valoramos, pero como nosotros estamos con el proyecto de construir un nuevo estadio es otro tipo de tecnología que queremos, que sea de última generación y de aquí a que podamos estar ahí, me parece que hay que buscar otras opciones.

Me parece que no tiene sentido comprar una pantalla, una inversión de esas, si en un proceso determinado vamos a movernos para otro lado.

Detrás del equipo femenino hay muchas personas, pero es evidente que usted ha estado ahí insistiendo. ¿Es una de las principales satisfacciones que le quedan de su mandato?

Yo creo que sin duda alguna es una gran satisfacción por lo que significa. El equipo lleva treinta y pico de partidos invictos y ahí sigue. Pero si usted ve el balance de la Junta Directiva, porque no es de Fernando Ocampo, ve temas como el CAR, como el tema financiero.

Sé que mucha gente no entiende lo del tema financiero, pero ser un club que hoy tiene cero deudas en las circunstancias actuales, después de haber pasado una pandemia y el esfuerzo que eso requiere, la verdad es que tiene que generar una gran satisfacción.

Mucha gente llama y dice yo reconozco esa parte y el proyecto del estadio. Si usted se pone a ver, empezamos con una situación crítica financiera, ahora no estamos solo con cero deudas, sino que estamos a punto de plantear un proyecto de muchos millones de dólares que sin duda va a ser el patrimonio de Liga Deportiva Alajuelense muy sólido.

Cuando usted ha tenido la capacidad con un equipo de proyectar y tener una visión para fortalecer esa parte, que es la que le toca a la dirigencia, usted pasa la página y dice que muchas cosas se han hecho bien.