No, no es sobregirados, es lo que pasa en todo equipo de fútbol: problemas de flujo. Si yo tengo el patrocinio de una empresa A que está para llegarme el 1.° de julio y me llaman y me dicen que se van a atrasar 20 días, yo no puedo decirles a los jugadores que les pago en veinte días cuando me entre el patrocinio tal. Ahí hay que hacer maravillas.