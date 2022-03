Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense: ‘Soy pasajero, a mí me queda poco tiempo en la institución’

Fernando Ocampo confía en que el Documental 'Leonas' tendrá muy buena aceptación entre el liguismo. (Jose Cordero)

Fernando Ocampo está en la recta final de su cargo como presidente de Liga Deportiva Alajuelense y una de sus grandes satisfacciones es que se sentaron las bases necesarias para que el proyecto del fútbol femenino siga creciendo.

“Yo soy pasajero, a mí me queda poco tiempo en la institución, porque obviamente por estatutos es sano que vayamos dándole campo a otras personas, pero siento que la responsabilidad que tenemos a nivel de junta directiva quitándonos el sombrero de aficionado y de fanático es sentar las bases para que los proyectos sean duraderos a largo plazo”, expresó Ocampo este martes, durante la presentación del Documental ‘Leonas’, que estará en la pantalla grande en abril.

A él lo alegra esa química del liguismo con las bicampeonas nacionales y afirma que algo muy importante es que hoy por hoy “el fútbol femenino es una prioridad en Liga Deportiva Alajuelense”.

¿Qué sigue ahora para el equipo femenino de Alajuelense?

El objetivo es seguir fortaleciendo el proyecto del fútbol femenino, nosotros estamos iniciando, tenemos resultados muy buenos, pero un compromiso de seguir creciendo, yo les digo que nos hacen muy felices, pero que el compromiso real viene con las niñas abajo que están tratando de seguir una carrera tan inspiradora como Shirley Cruz, Gabriela Guillén y Lixy Rodríguez.

Muchas comprometidas no solo en dar el bueno ejemplo, sino como parte de los cuerpos técnicos o futuras dirigentes que se puedan incorporar. El reto lo tenemos todos los equipos, tratar de seguir haciendo esto un proyecto sostenible.

En algunos momentos muchos dudaron y dijeron que el fútbol femenino no sería sostenible por sí solo. El esfuerzo que ha hecho la Liga demuestra todo lo contrario.

Hoy la plata que recibimos la invertimos en el fútbol femenino y la invertimos en ese enfoque de pirámide, no solo del primer equipo, sino hacia abajo, fortaleciendo las condiciones para que cada vez tengamos más chicas no solo representando la Liga, sino a la Selección Nacional.

Hoy usted revisa las convocatorias y entre las tres selecciones la Liga tiene entre 21 y 25 muchachas en todas las convocatorias. Eso es un reflejo de que se vienen haciendo las cosas muy bien, pero también un compromiso de parte de la dirigencia a seguir ese apoyo desde la parte comercial, de seguir generando ideas innovadoras como este Documental ‘Leonas’ para seguir atrayendo patrocinadores.

Ese es el reto que lanzo a empresas que como kölbi levantan la mano y nos dan ese apoyo, no solo en la Liga, sino en todos los equipos para que sigamos teniendo un crecimiento estructural de lo que es el fútbol femenino.

¿Qué significa ver tan consolidado este proyecto del fútbol femenino?

Significa no para Fernando Ocampo, sino para la institución un gran orgullo el haber abrazado como institución con la afición un proyecto de estas características y haber sentado las bases necesarias para que el proyecto siga creciendo.

En el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en liga menor tanto masculino como femenino, porque si usted no siembra no puede cosechar frutos y a veces la cosecha se vuelve más tardía de lo que uno quisiera.

Al final de cuentas lo que cuenta es la institución y que esas bases no solo comerciales, económicas y administrativas, sino financieras, estén lo suficientemente sólidas para que el proyecto pueda seguir. Y hablo en toda su magnitud.

En el caso específico del fútbol femenino la gran satisfacción que nos puede quedar después de ver la cantidad de gente que había el sábado en el clásico, la cantidad de gente que había en el partido de la Sub-20 y la cantidad de gente que irá a ver el Mundial Sub-20.

Aquí no hay marcha atrás y eso hay que entenderlo como institución y ojalá también lo entiendan las empresas y los medios de comunicación. El fútbol femenino es el sector de mayor crecimiento a nivel global en todo lo que es el negocio del fútbol.

Quien no lo entienda, no está entendiendo el concepto. Entonces, tenemos que sentar esas bases para generar ese crecimiento, para generar esa competencia deportiva y para que cada día más niñas tengan como inspiración que con un proyecto como este sea un camino más fácil, que sepan que no es fácil, que sepan que la van a tener que luchar, pero que el esfuerzo paga.

Y eso es lo que queremos demostrar con el Documental ‘Leonas’, que tenemos realmente vivencias que erizan la piel y es un justo reconocimiento a todas esas mujeres que han abierto brecha.

¿Cuál ha sido la clave para el despegue tan rápido de este equipo?

La clave pasa por varios factores, uno es el compromiso de las muchachas, de Mercedes, si ellas no hubiesen abrazado la causa como lo hicieron no sería tan fácil.

Creo que eso logró un segundo elemento que es fundamental y es el apoyo de la afición. Hay una comunión de la afición con el equipo femenino que usted la ve en las gradas y en las redes sociales que hay que reconocerlo y que inspira a niñas que hoy buscan espacio para poder jugar.

El tercer elemento es el que logramos convencer a los patrocinadores para que se acercaran al proyecto, patrocinadores que estaban fuera del negocio del fútbol y que aquí había una enorme oportunidad de generar un mensaje positivo.

Y la cuarta es la más importante, el fútbol femenino es una prioridad en Liga Deportiva Alajuelense. Y creo que la combinación de esos factores y el compromiso de junta directiva de darle esas mismas condiciones a todos, independientemente de en qué equipo jueguen, es ese pilar en el que se sustentan todos los demás elementos.

Eso nos ha hecho obtener resultados muy importantes que se traducen en campeonatos que son muy importantes, pero que se traducen sobre todo en ese montón de niñas que vienen abajo.

¿Este es el legado que le gustaría dejar en Alajuelense, al ser el presidente que se la jugó a creer en un proyecto y que le dijo que sí a Mercedes Salas cuando ella llegó a tocarle la puerta?

A mí no me gusta hablar de legados personales, eso es un estilo de liderazgo que es muy malo, porque nadie hace nada solo. Nosotros estamos aquí y yo formo parte de una junta directiva que ha formado parte de un proyecto de una institución a todo nivel, porque si la parte comercial no estuviera comprando la visión no estaríamos hoy aquí.

Ciertamente cuando Mercedes me fue a buscar, yo le di el espaldarazo, pero fue a nivel de institución.

Hay muchos legados de esta junta directiva, el haber salido de una quiebra técnica a ser un equipo que hoy no tiene deudas con los bancos, haber recuperado el estadio y sacado de una hipoteca que tenía años.

El establecer una estructura y una base de liga menor como esta, el tener el apoyo de una afición y comunión y a un proyecto de fútbol femenino, sin eso no sería posible. Esto es posible porque la afición de la Liga llena las gradas cada vez que juegan las mujeres. Al final, no es un tema de hablar de legados, es de sentar bases en un montón de áreas.

Usted no puede ver una institución solo como un club de fútbol masculino, la Liga es una institución que es mucho más que eso, es una institución que abarca muchas áreas y que a nivel de junta directiva, los que estamos hoy y los que vendrán mañana tienen que seguir trabajando para generar esas bases a todo nivel.

En fútbol femenino sí claro, pero en fútbol masculino, en liga menor, en las actividades de proyección social, reconociendo esa responsabilidad que tenemos como institución.

Me parece que sobre esa base, sobre esos proyectos y la visión a futuro, como el desarrollo de un nuevo estadio y el lunes que veíamos los camerinos y ve uno dos camerinos iguales para hombres y dos camerinos absolutamente iguales para mujeres, cuando toca el momento para irse para la casa se puede ir tranquilo, porque la visión que se planteó en una visión conjunta de hacia dónde debe ir la institución, sin duda alguna tiene bases mucho más sólidas.

El reto sigue y sin duda alguna vamos a seguir apoyándolo.

Usted dice que el equipo femenino no es sólo suyo, sino un proyecto de la junta directiva, pero usted siempre están en todos los partidos. ¿Por qué le genera tanta pasión este equipo femenino de Alajuelense?

En lo personal yo siempre lo veo como un tema de cuáles son los valores que tenemos que proyectar como institución, los valores correctos en temas de equidad, de igualdad, es un tema en el que creo personalmente, pero que siento que está en el corazón de lo que es Liga Deportiva Alajuelense. Y es uno de los valores que tenemos que proyectar.

Es una satisfacción personal, porque cuando me senté con ‘Meche’ (Mercedes Salas), esas horas que gasté con Shirley, de cómo estructurar un proyecto y las conversaciones a nivel de junta directiva, porque sí, habría que ver y sopesar muchos elementos. Al final de cuentas, yo soy un aficionado más, soy una persona que en la familia tiene chicas que quieren jugar fútbol y que entiendo la importancia de que puedan ver en muchachas como Shirley, como Gabriela y como Lixy el reflejo de que el esfuerzo paga.

Y me parece que nosotros como institución, más allá de lo que es un resultado deportivo, es el compromiso que tenemos de poder mostrar a la sociedad, historias de éxito que puedan ser inspiradoras para otras y eso es lo que uno lo llena de satisfacción.

Estoy viendo cómo hago para ir el domingo a Pococí, porque hay que ir a apoyar al equipo con la misma pasión que podemos apoyar a los hombres y eso no es solo Fernando Ocampo, es lo que usted siente en la afición de la Liga hoy en día y porque ellas se lo han ganado.

¿Como está el tema del presupuesto que tiene el equipo femenino?

Toda la plata de la Liga entra a un presupuesto que está claramente definido desde antes. Cuando planteamos el proyecto, que en el inicio no fue fácil y el compromiso de la junta fue vamos a lograr que el presupuesto del equipo femenino lo saquemos con patrocinios y ahí hay una limitación que es la misma limitación en el masculino y en otras áreas deportivas.

Para poder traer a alguna jugadora, como Mia Corbin, fue porque se dio la salida de María Paula (Salas) a Italia. Somos estrictos en el presupuesto, pero hay un compromiso tremendo en la parte comercial.

Al igual que salen a buscar patrocinios para los hombres, buscan patrocinios para las mujeres y hemos identificado un nicho muy interesante de empresas que por alguna razón no quieren estar en el fútbol masculino, pero sí quieren estar en fútbol femenino y les reitero la invitación para que se acerquen.

Esto es importante que vayan a las gradas del Morera Soto y vean la comunicación que tiene este equipo con la afición.

¿Por qué en Alajuelense no hay una gerencia deportiva para el equipo femenino, porque a Mercedes Salas no se le conoce así?

Hoy el proyecto femenino está bajo la gerencia deportiva general de Agustín Lleida que coordina con Mercedes Salas. El esfuerzo que hace Mercedes es titánico. Hay un grupo de apoyo también de junta directiva específico para lo que es el fútbol femenino y estamos constantemente viendo el tema.

Posiblemente, con el nivel de crecimiento que estamos viendo que está teniendo el proyecto con ese montón de chicas habrá en un futuro que pensar en alguien que se dedique a la parte esa de la gerencia. Yo vengo apoyando mucho a alguna (vuelve a ver a Shirley Cruz) para que se prepare y que cuando llegue el momento pueda darse, pero creo que tiene que ser parte de ese proceso de crecimiento que tenemos que ir viendo.

Shirley tiene que hacer su fase de preparación, hay una etapa de dirigente en la cual creo que hay grandes posibilidades. Hoy lo está haciendo como parte de todo el equipo de apoyo del Mundial Femenino Sub-20 y yo creo que hay que ir poco a poco. Es algo que ciertamente tendremos que evaluar en un futuro, tomando en cuenta la magnitud y el crecimiento que está teniendo el proyecto, sobre todo a nivel de liga menor.

¿Cuánto duró el proceso para tener este documental? ¿Se contarán más historias en el futuro?

Esta es una idea del departamento comercial que tiene más de un año, una idea que voy a ser honesto, se planteó. A veces no fue fácil hasta que apareció kölbi que viene a ser un respaldo trascendental para que esto pueda llevarse a cabo, una producción de estas no es barata y no se puede hacer simplemente por hacerla, tiene que tener estándares de calidad muy importantes.

Yo creo que en el último año han sucedido muchas cosas, en los últimos cuatro o cinco meses se ha intensificado toda la parte de producción y post producción que es en la que estamos ahora, ya estamos en la etapa final para contar estas diez historias.

Yo no tengo duda de que esto va a ser un éxito rotundo y que vamos a tener posiblemente a futuro la posibilidad de hacer algo más con esas otras historias, porque al igual que las de las diez protagonistas hay otras historias muy interesantes de chicas que también vienen abajo y que sin duda alguna pueden ser muy inspiradoras.

¿Cómo va la recuperación de Jennie Lakip?

Va evolucionando bien, nosotros estamos en contacto permanente con ella, con el representante. Posiblemente y esa es toda la fe de que en mayo ya va a estar aquí, va a estar para la etapa final y para las etapas finales del Torneo de Copa, donde la idea sería que también pueda incorporarse. Es un proceso que va evolucionando bien, pero que no queremos todavía forzar.